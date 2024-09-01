Önce arazisini kaybetti, ardından deprem mağduru oldu… Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor!

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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan bir zamanların ünlü ses sanatçısı 92 yaşındaki Gül Avalan, zor günler geçirdiğini, önce arazisinin bir kısmının işgal edilerek ekim yapıldığını, depremde de evinin ağır hasar gördüğünü belirtti.





YAŞI İLERLEYİNCE AİLESİNİN KÖYÜNE DÖNMÜŞTÜ

Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan, asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı son zamanlarda zor günler geçiriyor. Özelikle 1960'lı yıllarda Gül Avalan ismi ile çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini yapamaz hale gelerek baba köyüne yerleşti.

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Oğluyla birlikte yaşayan Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı.

“TOPRAĞIMA EL KOYDULAR, OĞLUMU DARP ETTİLER”

Avalan, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi.

Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”