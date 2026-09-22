Önce alışveriş sonra yemek

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 15:26
Ekranların sevilen isimlerinden Nefise Karatay, eşi Yusuf Day ve kızları Maya ile birlikte önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı.
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Bir süre AVM’de dolaşan aile, daha sonra dünyaca ünlü saat markalarından birinin mağazasına girdi.
Mağazada bir süre kalan çiftin, ürünler arasında seçim yaptığı görüldü.
Alışveriş turunun ardından aile, Da’Mario’ya geçerek yemek yedi.