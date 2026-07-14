Onca zenginlik içinde ucuz yüzükle evlilik teklifi: Bırakın elması, altın bile değil... Önemli olan manevi değeri

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İşte bunun son örneklerinden biri de dünyanın en göz önünde ve tabii ki varlıklı ailelerinden birinde yaşandı.

En sıradan insanların bile sevdiğine evlenme teklif ederken onu pırlantalara, elmaslara boğduğu bir dönemde, genç adam sevgilisine maddi değeri gayet ucuz bir yüzük hediye etti.

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TAM DA HAYATINA UYGUN BİR SEÇİM

Bu söz konusu genç adam İngiltere Kralı Charles'ın teyzesinin kızı yani kuzeni olan Lady Sarah Chatto'nun oğlu Samuel Chatto.

Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesi gibi her adımı olay olan bir ailenin üyesi olsa da kendi halinde bir hayat sürdürüyor 29 yaşındaki Samuel.

Ya da yakınlarının kullandığı adıyla Sam.

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Annesi Lady Sarah Chatto gibi sükunet dolu bir yaşamı seçen genç adam, bir süredir birlikte olduğu Eleanor Ekserdjian ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İki genç, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. Sam Chatto ile 29 yaşındaki Eleanor Ekserdjian, ortak paylaşımlarında bu özel gün için çekilen pozlarına da yer verdi.

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NİŞAN YÜZÜĞÜ, ALTIN YA DA ELMAS DEĞİL PORSELEN!

Böyle bir aile söz konusu olduğunda hele işin içine evlilik de girdiyse herkes sevgiliye verilen nişan yüzüğünü merak eder.

İşte İngiltere Kralı'nın yeğeni, bu konuda herkesi şaşırttı. Çünkü sevgilisine maddi değeri 5 yüz ile 1000 sterlin arasında değişen bir nişan yüzüğü verdi.

Üstelik bu yüzük öyle elmas ya da pırlanta falan değil, porselen!

Ama işin maddi yanını bir kenara bırakıp manevi yanına bakarsak, bu porselen yüzük en yüksek karatlı elmaslardan bile daha değerli.

AŞKININ YÜZÜĞÜNÜ KENDİSİ TASARLADI, KENDİSİ YAPTI

Çünkü Sam Chatto, sevgilisine olan aşkını bu yüzükle fiziksel bir objeye dönüştürdü.

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Yüzüğü hem kendisi tasarladı hem de elleriyle yaptı.

Aslına bakılırsa Sam Chatto'nun sevgilisine evlilik teklif ettiği bu yüzük bu özelliğiyle de bir anda sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu.

Genç adam, nişanını "Gerçekten de Ellie ile nişanlandığımızı söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Bundan daha mutlu olamazdık" satırlarıyla takipçilerine duyurdu.

Nişanlısı Eleanor ile çekilen fotoğraflarının yanı sıra o özel nişan yüzüğünün yakın plan çekimini de paylaştı.





ÇOK ÖZEL ANLAM TAŞIYOR

Genç adam, paylaşımında yüzükle ilgili ayrıntılar da verdi. Nişan yüzüğünü Eleanor için kendisinin yaptığının altını çizdi.

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Her ne kadar sıra dışı bir nişan yüzüğü olarak görülse de bu porselen takı, mücevher uzmanlarına göre çok özel anlamlar taşıyor.

Hello dergisine konuşan tasarımcı Jessica Flinn Allen, porselenin nişan yüzüğü konusunda son derece sıra dışı bir malzeme olduğunu söyledi.

"Samuel'in bu yüzüğü kendi elleriyle yapmış olması, özel bir bağlılık ve yaratıcılık örneği. Bu, çok anlamlı bir seçim" diye konuştu.

Kökeni Çin'e uzanan porselen aslında değerli bir madde olarak bilinmesine karşın nişan yüzüğü ya da takı yapımında kullanılması son derece nadir görülen bir durum.

Mücevher uzmanına göre porselen dayanıklılığı ve kalıcı bir sevgiyi simgeliyor. Flinn Allen, Samuel'in sevgilisi Eleanor'a verdiği bu yüzüğün maddi değerinin çok yüksek olmadığının da altını çizdi. Onun değerlendirmesine göre değeri 500 ile bir sterlin arasında. Yani Türk Lirası'na çevirirsek 27 bin ile 55 bin arasında. Ama yine de belli ki iki genç aşık için bu yüzüğün maddi değerinin hiçbir anlamı yok.





ANNESİ DE ONUN GİBİ SAKİN YAŞAYAN BİRİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kardeşi Prenses Margaret ile Anthony Armstrong Jones'un kızı Sarah Chatto'nun oğlu Samuel.



İngiliz kraliyet ailesinin en sakin üyelerinden biri olarak tanınan Sarah, 1994'te evlendiği Daniel Chatto ile Arthur Robert adında 27 yaşında bir başka erkek evlada daha sahip.

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Önümüzdeki ilkbaharda Samuel Chatto ile evlenmeye hazırlanan Eleanor Ekserdjian ise Profesör David Ekserdjian ile karısı Susan Moore'un kızı.

İki genç Edinburgh Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde okurken tanışmıştı.