Onca şöhret, servet ve aşk onu tatmin etmiyor: En büyük rüyasının gerçek olması artık sadece an meselesi!

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Milyonlarca dolarlık serveti, başarılı kariyeri var. Üstelik 60'lı yaşlarında olmasına rağmen gençleri kıskandıran bir fiziksel görünüme de sahip.

Ama onun hep peşinde koştuğu bir başka rüyası var... İngiltere'nin en önemli nişanlarından birine sahip olmak!

RÜYASI GERÇEK OLACAK GİBİ

Son gelen söylentilere göre Tom Cruise bu hayalini de gerçekleştirmek üzere...

İddialara göre Kral Charles'ın önümüzdeki ay yapılacak olan doğum günü kutlamaları kapsamında Tom Cruise'a da Onursal Şövalyelik unvanı verilmesi kesin gibi.

62 yaşındaki Cruise'un ekibinin, ünlü yıldızın önümüzdeki ay şövalye unvanıyla taltif edilebileceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

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Aslına bakılırsa Cruise, Onursal Şövalyelik unvanına sahip olan tek Amerikalı olmayacak eğer bu rüyası gerçekleşirse.

Daha önce yönetmen Steven Spielberg, oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie ve iş insanı Bill Gates aynı unvanla onurlandırılmıştı. Onursal Şövalyelik, İngiliz olmayan birinin alabileceği tek unvan.

HEP İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE YAKIN DURUYOR

Eğer Tom Cruise, gerçekten bu unvanı alacaksa önümüzdeki 8 Haziran'da hazırlanacak listede adı yer alacak.

Bu arada Cruise'un İngiliz kraliyet ailesine yakınlığı da bilinen bir durum. Rol aldığı Top Gun Maverick filminin Londra galası unutulacak türden değildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022 yılındaki tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde de bazı etkinliklere katıldı Tom Cruise. Hatta Kraliçe'yi bile gölgede bırakmakla suçlandı.

Eğer Tom Cruise söz konusu unvanı alırsa bundan böyle "Sir" olarak anılacak.

PLATİN JÜBİLE'DE KRALİÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Söz konusu onursal unvan, bilim, moda, sinema ve askeri alanda İngiltere için hizmette bulunanlara veriliyor.

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Londra'da lüks bir evi bulunan Tom Cruise, 2022 yılında Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları sırasında katıldığı bir etkinlikte bu ülkeyi ne kadar sevdiğini de ifade etmişti.

"İngiltere'nin tarihini seviyorum. Kraliçe'ye büyük bir saygım var" diye konuşup 2. Elizabeth'in görevine bağlılığına ve tarih boyunca başardıklarına övgüler yağdırmıştı.

Steven Spielberg, Bill Gates ve Angelina Jolie de Onursal Şövalyelik unvanı alan Amerikalı ünlüler. Jolie, 2014 yılında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onurlandırıldı. Güzel yıldız 'Dame' unvanını taşıyor.