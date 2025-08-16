Onca şöhret uçtu gitti… Televizyondan kazandığı servet tükendi… 8 çocuğuna bakabilmek için hemşirelik yapıyor

Haberin Devamı

Önce ikizleri sonra da altızları olan 8 çocuklu Kate ve Jon Gosselin çifti bu kaos dolu kalabalık aile hayatlarını anlatan "Jon & Kate Plus 8" (Jon ve Kate, Artı 8) adındaki reality şovlarıyla televizyon yıldızı olmuştu.

2007’de yayınlanmaya başlayan ve çok izlenen bu televizyon programıyla birlikte bir anda şöhrete kavuşan karı koca ekrana çıkıp 8 çocuklu hayatlarının nasıl geçtiğini gözler önüne seriyordu.

Ancak Kate Gosselin’in şov devam ederken 2009'da kocası Jon Gosselin ile boşanması, ailenin dağılmasına yol açtı. Ünlü anne programı bir süre "Kate Plus 8" (Kate, Artı 8) adıyla tek başına devam ettirdi.

Programın 2017’de sona ermesiyle Kate Gosselin’in 10 yıllık televizyon kariyeri de sona erdi.

Televizyondan kazandığı bütün parayı tüketen ve dara düşen ekran yüzü şöhrete de veda etmek zorunda kaldı. Ve eski mesleğine geri döndü.

Bir çocuk hemşiresi olan Kate Gosselin artık günde 12 saat çalışıp zorlu nöbetler tuttuğu bir hayat yaşıyor.

TikTok hesabından hayranlarına seslenen Gosselin "Bugün yoğun bir gündü, yine 12 saatlik bir gündü ve hastamın bütün tıbbi bakımlarını yaptım, yemek yedirdim ve banyosunu yaptırdım” dedi.

Nöbet dönüşü de ev işlerine devam edeceğini anlatan Kate Gosselin "Ve böylece yarın sabah tekrar çalışacağım, bulaşıklarımı bulaşık makinesine yerleştireceğim, bulaşık makinem çalışacak ve böylece yatağa gidip erken kalkıp her şeyi tekrar yapabileceğim” diyerek günlerinin artık hiç nefes almadan çalışarak geçtiğini anlattı.

8 çocuğunun geçimini sağlamak, üniversite fonlarına para koymak ve bitmeyen avukat masraflarını karşılamak için sürekli çalışmak zorunda kalan ve bununla gurur duyduğunu anlatan eski televizyon yıldızı "Üzücü çünkü avukatlar olmasaydı çocuklarım çok daha fazla birikim yapabilir ve ben de emeklilik için birikim yapabilirdim. Sorun değil. Başka ailelere yardım ediyorum ve ihtiyaç duyulduğumu hissediyorum, yardım etmekten keyif alıyorum!" dedi.

Kocası Jon’dan boşanmasının ardından Kate sekiz çocuğunun tamamının velayetini tek başına üstlenmişti. Daha sonra, altızlardan biri olan Hannah'nın babası Jon'la birlikte yaşadığı, ancak Jon'un diğer çocuklarıyla neredeyse hiç iletişim kurmadığı ortaya çıktı.

2018 yılında Jon, altızlardan biri olan Collin'in geçici velayetini aldı.

Kate, 12 yaşındayken kendisine davranış bozukluğu teşhisi konulduğunu ve Collin'in ayrı bir okula gönderildiğini iddia etti. Kate, Jon'u Philadelphia'da bulunan bir psikiyatri hastanesi olan Fairmount Davranışsal Sağlık Sistemi'ne gönderdi.

Collin, Eylül 2024'te The Sun gazetesine verdiği şoke edici bir röportajda annesini ona hem fiziksel hem de sözlü olarak sürekli saldırmakla suçladı.

Artık adları sürekli bu tür skandallara karışan aile bu konuda yorum yapmaktan kaçındı ve Kate Gosselin’in avukatı bu konuda bir açıklama yapmayacaklarını çünkü ne söylerlerse söylesinler konunun çarpıtılacağını iddia etti.

Kate’in oğlu Collin, annesini suçladıktan sonra yakın zamanda TikTok'ta kendisi ve kardeşlerinin yer aldığı eski bir aile fotoğrafını paylaştı ve bozulan ilişkileri hakkında "Ayrıldık, birbirimize düşman olduk. Dünyadaki tüm şöhret ve para bir yana… Peki ya çocuklar sadece çocuksa?" diye yazdı.