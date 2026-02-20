Ona üç güzel çocuk verdi ama korkusu hiç dinmedi: Kocam bir gün beni terk edecek diye ödüm patlıyor

Haberin Devamı

Hem oyunculuk hem de müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ünlü yıldız verdiği bir röportajda terk edilmekten korktuğunu itiraf etti.

38 yaşındaki Hilary Duff, dün yayınlanan bir röportajda Rolling Stone'a verdiği demeçte, kocası için "Matt'in beni birlikte çalıştığı havalı bir indie şarkı yazarı için terk edeceğini hep düşünüyorum" dedi ve bunun tekrarlayan bir kâbus haline gelip rüyalarına girdiğini itiraf etti.

Hilary Duff, kocası Matthew Koma'nın bir gün uyanıp başka biriyle birlikte olmak isteyebileceğinden sürekli endişelendiğini açıkladığı sırada yanında eşi de vardı…

Ünlü şarkıcı bu güvensizliklerini yeni şarkısı "Holiday Party"de dile getirdi ve şarkı sözlerinde de açıkça yazdı: "Kafamda başka bir hayat yaşıyorsun / Bütün arkadaşlarımla birlikte oluyorsun / Ve başka birinin karın olmasını diliyorsun."

Röportaj sırasında karısının yanında olan ünlü müzisyen Matthew Koma, karısının korkularını hızla yatıştırdı ve "Bu çok çılgınca" dedi. Ancak 38 yaşındaki müzisyen "Ama aynı zamanda çok gerçek. Bunlar duygusal olarak takılıp kalınacak gerçek şeylere dönüşebilir." diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Çift, ilk olarak 2017'de Koma'nın menajeri tarafından tanıştırılmış ve sevgili olmuştu.

"İki saat boyunca sadece müzik hakkında konuşarak vakit geçirdik" diye o günü anlatan Hilary Duff "Matt daha sonra menajerine bir e-posta gönderdi ve 'Gerçekten çok güzel' dedi." özleriyle daha ilk randevudan birbirlerine ısındıklarını anlattı.

Matthew Koma ise eşini hemen düzelterek, e-postada aslında onunla evlenmek istediğini yazdığını hatırlattı.

Duff ve Koma 2019’da, Los Angeles'taki evlerinde samimi bir törenle evlendiler ve ardından 7 yaşında Banks, 4 yaşında Mae ve 20 aylık Townes adında üç kızları oldu.

Hilary Duff’ın 2010'da evlenip 2014'te ayrıldığı eski eşi Mike Comrie'den de 13 yaşında Luca adında bir oğlu var. Luca da annesi ve üvey babası Koma ile yaşıyor.

Artık oyunculuğu bir kenara bırakan ve yoluna müzik sahnelerinde devam eden Hilary Duff’ın bugün çıkan yeni albümünde de terk edilme korkusu gibi çok özel, kendi kişisel dünyasından parçalar var.

Ünlü şarkıcı müzisyen kocası Matthew Koma’yla birlikte hazırladıkları bu albüm için "Albümün yaklaşımı buydu. 'Beni geceleri uykusuz bırakan ne? Güvensizliklerim neler?' Temalar, 10 yılın getirdiği şeyler. Tam olarak bana benzeyen ve şu anda bulunduğum yeri yansıtan bir şey yapmak son derece iyileştiriciydi." diyor.