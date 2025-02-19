Ona 'Türkiye'nin ilk silikonlu mankeni' diyorlardı... Mesleği zirvede bıraktı, kazandığı bütün parayla hayalinin peşinden gitti

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Kısa sürede moda dünyasının yıldızlarından biri oldu. Öyle ki bir dönem kendisinin anlattığı gibi gündüz saatlerinde Ankara'da defileye çıkıyor, akşam da Paris'te oluyordu.

Bu arada bir evlilik yaptı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sonra evliliği bitti. Eski eşiyle dost kaldılar.

Tam da şöhretinin zirvesindeyken bir gün bütün o pırıltılı hayatı elinin tersiyle bir kenara itti ve İstanbul'dan uzaklaşıp uzaklarda bir hayat kurdu kendine.

Gelin bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen, magazin basınının manşetlerinden düşmeyen, daha uzun süre mesleğini sürdürebilecekken 'Kirlendiğimi hissetmiştim" diyerek spot ışıklarının altından uzaklaşan o ünlü mankeni bir hatırlayalım.

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MESLEĞİNİ ZİRVEDE BIRAKTI

Terk ettiği İstanbul'u ve zirvede bırakıp gittiği mesleğini hiç özlemeyen o ünlü Merve İldeniz'in ta kendisi!

Belki yeni kuşaklar onu çok iyi tanımaz ama özellikle 1980'leri ve 90'ları hatırlayanlar için dönemin podyum ikonlarından biriydi Merve İldeniz.

Bugün 59 yaşında olan İldeniz, İstanbul'un göbeğinde, Şişli'de büyüdü. Kelimenin tam anlamıyla bir şehir çocuğuydu... Daha sonra adım attığı ve kısa sürede başarı kazandığı moda dünyası da ona birçok insanın hayal bile edemeyeceği olanaklar sunuyordu.

Kendisinin de bir röportajında anlattığına göre Merve İldeniz 18 yaşına gelinceye kadar baba parasıyla yaşadı. Sonra kendi parasını kendisi kazanmaya başladı.

ÜNİVERSİTEDE OKURKEN MANKENLİĞE BAŞLADI

Anlattığına göre ailesi ona para kazanmak için çok çalışması gerektiğini söylüyordu. Merve İldeniz de onların sözünü tuttu ve üniversite eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde okurken mankenliğe başladı. Böylece hatırı sayılır bir okul harçlığı da geçiyordu eline.

İldeniz, ailesinin sözünden çıkmadan üniversiteyi bitirdi ama bu arada hayallerinin peşinden koşmayı da bırakmadı.

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Bir röportajında o dönem hakkında şunları söyledi İldeniz: "İyi para kazanıyordum. İyi bir okul harçlığı çıkarıyordum. O zamanlar 80'li yıllardaydık. Sonra 90'lar geldi ve yine en çok kazanan mankenlerden biriydim. Çok çalışmak ama buna karşılık çok kazanmak bana özgürlük sağlıyordu. Mesela ben akşam Ankara'da bir defileye çıkıp sabah da Paris'e gidebiliyordum. Tüm bunlar bana bir doyum getirdi."





ÖNCE ANTALYA'DA BİR ARSA ALDI

Aslına bakılırsa büyük kentten uzaklaşıp doğanın kollarında yaşama fikri İldeniz'in kafasında henüz 18 yaşındayken şekillenmeye başlamıştı.

16 yıl boyunca mesleğini sürdürürken bir yandan da yaptığı işten ve yaşadığı hayattan artık istediği tadı alamamaya başladığını hissetti. Sonra hayallerine doğru bir adım daha attı ve birikimiyle Antalya'da bir arsa satın aldı.

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Elbette İldeniz'in hayalini tam olarak gerçekleştirmesi biraz daha zamanını aldı. Bu arada asıl mesleği doktorluk olan bir dönem mankenlik ve fotoğrafçılık da yapan Serdar Önal ile tanıştı. Aralarında bir aşk doğdu ve evlendiler. Leyla adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

İldeniz kafasındaki "uzaklara kaçma" planından kocasına da söz etmişti. Onun isteğiyle işleri yoluna koymak için beş yıl beklediler.

Bu arada İldeniz ile Önal'ın evliliğinin yıkıldığını ama dost kaldıklarını da hatırlatalım.





ARTIK DAHA HUZURLU

Sonuç olarak Merve İldeniz, mesleğe de İstanbul'a da veda etti ve kendine Bodrum'da bir hayat kurdu. İstanbul'un kendisini boğduğunu ve kirlenmiş hissettirdiğini söyleyen İldeniz'in hayata bakışı da değişti bu adımdan sonra.

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Eşyalarını ve kıyafetlerini azalttı. Daha olumlu düşünmeye başladı ve söylediğine göre huzuru buldu.

İldeniz, 2009 yılında Hadi Gari Cumhur adlı filmde rol alsa da bir daha kamera karşısına dönmedi. Aslında yurt dışında örnekleri görüldüğü üzere hala mesleğini sürdürebilecek bir görünüme sahip Merve İldeniz... Ama özel defilelerle bile podyuma çıkmak istemiyor. 2014 yılında Bodrum'da, 2017 yılında da İstanbul'da olmak üzere iki kez podyuma çıktı.

Kızı Leyla yurt dışında okuduğu için İldeniz de zaman zaman onu ziyaret etmek için Hollanda'ya gidiyor.