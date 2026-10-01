Ona ‘Olağanüstü hayat arkadaşım’ diyordu… Ünlü oyuncu gizlice evlendi!

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Uzun süre mesleğinden de uzak kaldıktan sonra geçen yıl rol aldığı Kirpi Sonik filmiyle sinemaya geri dönen ünlü oyuncu Jim Carrey’den sürpriz bir haber geldi.

64 yaşındaki yıldız ismin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Min Ah ile Los Angeles'ta düzenlenen özel bir törenle gizlice evlendiği ortaya çıktı.

Magazin sitesi TMZ'nin haberine göre, 64 yaşındaki oyuncu kısa süre önce Los Angeles'ta gerçekleşen küçük ve özel bir törenle üçüncü kez evliliğe "evet" dedi.

Carrey ve "Minzi" adıyla da tanınan, oyuncu ve sanatçı Min Ah, çift olarak ilk kez şubat ayında Paris'teki Cesar Ödülleri'nde kamuoyu önüne çıkmıştı.

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Törende onur ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Min Ah'tan sevgiyle bahseden Carrey, ona "olağanüstü hayat arkadaşım" diye hitap etmiş ve ardından "Seni seviyorum Min Ah" demişti.

2022'den beri birlikte olan çift, etkinliğe Carrey'nin 39 yaşındaki kızı Jane Erin Carrey ve onun ergenlik çağındaki oğlu Jackson’la katılmıştı.

İkili daha önce, 2022 yılında Just Jared tarafından paylaşılan fotoğraflarda Los Angeles'taki bir etkinlikten birlikte ayrılırken görüntülenmişti.

Jim Carrey daha önce, 1996 yılında Salak ile Avanak filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly (62) ile evlenmişti. Çiftin evliliği sadece sekiz ay sürmüş ve ikili "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşanmıştı.

Yıldız oyuncu ilk evliliğini ise 1987'den 1995'e kadar oyuncu Melissa Womer (66) ile yapmış ve çiftin kızları Jane 1987'de dünyaya gelmişti.

Carrey, bu yılın başlarında Paris'teki efsanevi L'Olympia'da düzenlenen Cesar Ödülleri'ne katılırken Min Ah'ın yanından hiç ayrılmamıştı.

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Oyuncuya, onlarca yıllık kariyerini onurlandıran bir Cesar Onur Ödülü takdim edilmiş; Carrey bu dönüm noktası niteliğindeki anı, internette hızla yayılan duygusal bir konuşmayla merhum babasına adamıştı.

Ancak bu anlamlı jest izleyicilerin kalbine dokunsa da, dikkatler bambaşka bir detaya odaklanmış görünüyordu. Dakikalar içinde sosyal medya, onun gözle görülür biçimde değişen görünümü hakkındaki söylentilerle çalkalandı; bazı hayranları açıkça onun estetik ameliyat geçirdiğini öne sürdü.

Etkinlikteki görünümü, hatta onun "klonlandığına" dair tuhaf bir komplo teorisini bile tetikledi.

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Mart ayında, törendekinin kendisi olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi; temsilcisi Daily Mail'e yaptığı açıklamada, oyuncunun gösteriye bizzat katıldığını kesin bir dille ifade etti.

Kanada doğumlu oyuncu, daha önce Bridget Jones yıldızı Renee Zellweger (57) ve Mad Men oyuncusu January Jones (48) ile yaşadığı ses getiren ilişkilerle de tanınıyor.

Jim Carrey 2010 yılına kadar, beş yıl boyunca eski Playboy modeli Jenny McCarthy (53) ile de birliktelik yaşamıştı.

Carrey'nin, makyaj sanatçısı ve ünlülerin stilisti Cathriona White ile de üç yıl süren, inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı; White, 28 Eylül 2015'te Los Angeles'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç karışımı alarak 30 yaşında intihar etmişti. İlişkileri, Cathriona 27, Carrey ise 50 yaşındayken başlamıştı.

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Carrey, 2020 yılında, bir yıl süren ilişkilerinden yirmi yılı aşkın bir süre sonra, Zellweger'in "hayatının aşkı" olduğunu itiraf etti.

Hicivsel biyografisinde ilişkisine dair bu ayrıntıları paylaştıktan sonra Howard Stern'e verdiği bir röportajda, Oscar ödüllü oyuncunun kendisi için "gerçekten özel" olduğunu söyledi.

İkili, Me, Myself & Irene filminin çekimleri sırasında tanıştıktan sonra bir yıl boyunca birlikte olmuş ve 2000 yılında ayrılmıştı.