Ona hamileyken başkası için terk edilmişti… Kucağındaki o küçük bebek şimdi boyunu geçti

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Büyüdükçe giderek bir spor yıldızı olan babasına daha çok benzese de o aslında tam bir annesinin oğlu…

Anne ve babası büyük bir aşk yaşayıp tam da o daha doğmadan ayrılınca tek başına, kalbi kırık şekilde hayatına devam eden annesi tarafından tek başına büyütüldü.

İlerleyen yıllarda babası ve onun bir başka kadından doğan çocukları yani üvey kardeşleriyle iyi ilişkiler kursa da aslında bu ünlü aşk çocuğuna bakan hâlâ yüzünde o unutulmayan ihanet ve ayrılık hikâyesini görüyor…

Tom Brady'nin tıpatıp aynısı gibi görünen 19 yaşındaki oğlu Jack, ABD Açık Tenis Turnuvası’na annesi ünlü oyuncu Bridget Moynahan’la katıldı.

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Anne oğul özel davetli olarak gittikleri etkinlikte kameralara birlikte poz verirken Jack’in çoktan annesi Bridget Moynahan’ın boyunu geçtiği dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en ünlü sporcularından Tom Brady’nin oğlu olan Jack, babasını da çoktan geçti ve boyu 1.98’e ulaştı.

18 yaşını yeni dolduran Jack, Tom Brady’yle Bridget Moynahan’ın tek çocuğu ve yakın zaman önce liseden mezun olduğunda anne ve babasını yan yana getirmeyi başardı.

Genç yıldız adayının babası gibi Amerikan futboluna değil basketbola ilgi duyduğu ve şansını onun gibi sporda deneyebileceği konuşuluyor.

Tom Brady ve Bridget Moynahan, mutlu bir ilişki sürdürürken bir anda yollarını ayırmış, oğulları Jack bu ayrılıktan hemen sonra doğmuştu.

Tom Brady, Bridget Moynahan’ı daha sonra evleneceği ünlü model Gisele Bundchen’e gönlünü kaptırdığı için terk ettiğinde gerçeği bilmiyordu…

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Tom Brady ve Bridget Moynahan ayrıldıktan hemen sonra Bridget Moynahan’ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak ilk kez baba olacak olmasına rağmen Tom Brady verdiği karardan dönmedi ve hamile olan Bridget Moynahan’ı tek başına bırakarak Gisele Bundchen’le evlendi.

Jack, anne ve babasının hamilelik sırasında ayrılmasının ardından Ağustos 2007'de doğdu. Tom Brady ve Gisele Bundchen’in çocukları ise hemen ardından… Benjamin 2009'da, Vivian ise 2012'de dünyaya geldi.

Tom Brady'nin uğruna Bridget Moynahan'ı terk ettiği dünyaca ünlü model Gisele Bündchen ile olan 13 yıllık evliliğinin 2022'de bitmesi ve Bündchen'in yeni sevgilisinden çocuk sahibi olup gizlice evlenmesi, magazin basınında geniş yer buldu ve bu küllenen ihanet hikâyesini yeniden gündeme getirdi.

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Tom Brady, Bridget Moynahan ve Gisele Bündchen arasında yaşananlardan sonra Tom Brady ve Gisele Bündchen’in evliliğinin de bu şekilde bitmesi konuyu bilenlere bunun ilahi adalet olduğunu düşündürdü ve akıllara “yuva yıkanın yuvası olmaz" sözünü getirdi.

Bridget Moynahan, geçmiş yıllarda hamile halde terk edilmenin ve tek başına çocuk yetiştirmeye çalışırken Tom Brady ve Gisele Bündchen evliliğini uzaktan izlemenin ne kadar acı verici olduğunu, kâbus gibi yıllar yaşadığını anlatmış olsa da zamanla yumuşadı.

Bridget Moynahan, 2019'da People dergisine verdiği röportajda Brady ile ortak ebeveynlik durumu hakkında şunları söylemişti: “Tom ve ben birlikte bir çocuk yetiştirmeye karar verdik ve ikimiz de sadece çocuğumuzu yetiştirmede bizi desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda çocuğumuzu kendi çocukları gibi seven eşler bulduk. Bundan daha fazlasını isteyemezsiniz sanırım.”

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Tom Brady yoluna yeni bir aile kurarak devam ettikten sonra Bridget Moynahan da 2015 yılında iş insanı Andrew Frankel ile evlendi ve mutluluğu yeniden buldu.