Ona çok isteyip hiç sahip olamadığı kızı gibi bakıyor… Kayınpeder ve gelinin yakınlığı ailede dengeleri bozdu!

2011’de muhteşem bir düğünle kraliyet ailesine katıldığın beri ise Kate Middleton sadece göz kamaştıran bir prenses olmakla kalmadı, tüm ailenin ve başta İngiltere olmak üzere dünyanın sevgi ve saygısını kazandı.

2024 yılını kanser tedavisiyle geçiren ve çok güçsüz düşse de iyileşir iyileşmez kraliyet görevlerinin başına dönen Kate Middleton ailenin gözdesi.

En çok da ona çok isteyip hiç sahip olamadığı kız evladı gözüyle bakan Kral Charles için…

AİLENİN GÖZDESİ, KAYINPEDERİNİN GÖZBEBEĞİ OLDU

Her zaman yakın ilişkiler içinde olan kayınpeder ve gelini, ikisi de kansere yakalandıktan sora giderek daha sağlam ve kopmaz bir bağla birbirlerine bağlanmış durumda.

Charles gelininin gözünün içine bakıyor, Kate Middleton da onu hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadan hem William’la evliliğini, hem de görevlerini büyük bir aşkla yürütüyor.

Üstelik kraliyet geleceği, William’dan sonra kral olacak George ve iki kardeşi Charlotte ve Lousi’i de büyük bir şefkat ve özveriyle büyütmeye devam ediyor.

Ancak belli ki Charles ve Kate arasındaki bu yakın bağ aile içinde mutluluk kadar rahatsızlık da yaratıyor…

ARTIK ARALARINDA KOPMAZ BİR BAĞ VAR

43 yaşındaki Galler Prensesi, kişisel ve kurumsal çalkantılarla dolu bir yıl boyunca gösterdiği soğukkanlılıkla büyük övgü topladı ve saray kaynakları onun kralın en güvendiği müttefiklerinden biri haline geldiğini söylüyor.

Ancak 76 yaşındaki Charles ile en büyük oğlu 43 yaşındaki Prens William arasında halihazırda yüksek seviyede bir gerginlik var. William ve Kate’in 78 yaşındaki üvey anne Kraliçe Camilla ile de arası pek iyi sayılmaz.

William ve Charles, kralın kanser hastalığı ve tedavisi yüzünden gerilmiş halde. Kral buna rağmen çok çalışırken William görevlerinden uzaklaştı ve bu aralar karısı Kate’le vakit geçirmeyi daha çok tercih ediyor.

HEM KOCASI HEM DE KAYINVALİDESİ RAHATSIZ!

Üstelik Charles’ın ilerleyen yaşı ve kansere yakalanması William’ı gelecekte bekleyen krallık görevine istemediği kadar çok yaklaştırmış durumda.

Gelecekte kraliyette büyük değişiklikler yapacağı söylenen William perde arkasında bunlara çalışıyor. Charles ise bundan hiç memnun değil.

Saray kaynaklarının başka iddiaları da var… "Charles, Kate’e çoğu kişinin fark ettiğinden daha fazla bağımlı. Sakinliğine, sağduyusuna ve kararlılığına değer veriyor. Hatta ondan hiç sahip olmadığı kızıymış gibi bahsetti. Ancak böyle bir yakınlığın sonuçları da yok değil; bu durum diğer çevrelerde huzursuzluk yaratıyor."

HARRY'NİN GELİŞİ DE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ve bu gerginlik, monarşi için hassas bir dönemde ortaya çıkıyor. Charles, geçtiğimiz günlerde 41 yaşındaki küçük oğlu Prens Harry ile 19 ay sonra ilk kez Londra'da buluştu.

Harry'nin küs olduğu ağabeyi William'ın, kendi isteği dışında gerçekleşen bu karşılaşmadan dolayı çok mutsuz olduğu ve kardeşler arasındaki ilişkinin dip noktada olduğu söyleniyor.

Bu da yetmezmiş gibi William ve Kate’in ilişkisi de her geçen gün geriliyor. Kate Middleton’ın William ve Harry’yi barıştırma çabalarından vazgeçmediği, bu yüzden de kocasının öfkesini çektiği iddia ediliyor.

Devreye bir de Charles ve Kate’in iyice yakınlaşması girince her şey daha da karmaşık bir hal alıyor.

ÜNLÜ AİLE YİNE HUZURSUZ

Charles ile uzun yıllardır birlikte olan, onu Diana’dan ayırdığı için on yıllarca herkesin nefret ettiği ancak en sonunda kraliçelik tacını takan Camilla da bu yakınlaşmadan rahatsız söylenenlere göre.

Camilla'nın geçmişte Kate Middleton'ı orta sınıf geçmişi nedeniyle kraliyet ailesine "layık olmadığını" ve kraliçe olmaya uygun olup olmadığını sorguladığı çok gündem olmuştu.

Birçok farklı kaynak da Camilla'nın törensel sorumlulukları üvey gelinine devretme ihtimalinden rahatsız olduğunu iddia ediyor ve "Gerçek şu ki Camilla, Catherine'i asla tacı taşıyan kişi olarak hayal etmemişti” diyor.

GELİNİNE ÖYLE HAYRAN Kİ...

Kral Charles ise gelini Galler Prensesi Kate’e olan hayranlığını sürekli olarak dile getirmekten hiç vazgeçmiyor.

Kral alışılmadık şekilde, 2023'te Kenya'da yaptığı bir devlet yemeği konuşmasında, William'ın on yıldan fazla bir süre önce ülkede gelinine yaptığı evlenme teklifini hatırlatarak, "Galler Prensi oğlum, şimdi sevgili gelinim olan eşine evlenme teklifini tam burada, Kenya Dağı'nın manzarasında yaptı." bile demişti.

Kraliyet uzmanları Middleton'ın da bu sevgiye kamusal jestlerle karşılık verdiğinin altını çiziyor.

Kate Middleton Kent Düşesi Katharine'in yakın zaman önce düzenlenen cenazesinde, Charles'ı yanaklarından öperek ve ardından reverans yaparak sıcak bir şekilde karşıladı; bu an, aralarındaki ilişkinin simgesi olarak görülüyordu.

Fotoğraflara yansıyan o anlar "Charles açıkça Catherine'den güç alıyor. Kraliyet görevinin gereklerini yerine getirme biçimi, onun kalıcı hayranlığını kazandı. Ancak saray içinde artan etkisi aşikâr ve bu da bazı insanları tedirgin ediyor” şeklinde yrumlandı.

Bu dinamik, William ve Camilla'nın soğuk ilişkilerinin hala çözülmemiş olduğunu belirten saray mensupları tarafından da göz ardı edilmiyor.

"BARİ KRALİÇEDEN UZAK DUR!"

William'ın, merhum annesi Prenses Diana'ya olan sadakatini babasının evliliğiyle bağdaştırmakta zorlandığı bildiriliyor. Kaynaklar, Middleton'ın Charles'a yakınlığının bu hissi daha da keskinleştirdiğini iddia etti.

"Catherine artık William, Kral ve Kraliçe ile üç önemli ilişkinin merkezinde yer alıyor. Bunlardan ikisi iyi gidiyor, biri ise açıkça iyi gitmiyor. Bu dengesizlik, monarşinin geleceğini şekillendirecek.”