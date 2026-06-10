‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı!

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Birçok yaşıtı çoktan emekli olup bir köşeye çekilmişken 75 yaşındaki Jane Seymour, hem hâlâ çok aktif hem de yaşadığı doludizgin aşkla herkesi kıskandırıyor…

Ünlü yıldız üç yıldır birlikte olduğu hem müzisyen hem de hekim olan sevgilisi John Zambetti ile nişanlandığı dedikodularına yol açtı.

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Ünlü çift geçtiğimiz gün Race To Erase MS Galası'nın 33’üncü yılı için verilen özel bir davete katıldılar.

Jane Seymour buradaki kırmızı halıda hem sevgilisi John Zambetti ile sarmaş dolaş halde öpüştüğü pozlar verdi hem de zarif siyah elbisesi ve omzuna aldığı şallı savurarak verdiği tek başına pozlarla gündeme damga vurdu.

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Burada gazetecilerin uzattığı mikrofona "Çok aşığım, çılgınlar gibi aşığım ve her şeyden çok heyecanlıyım. John ile çok iyi anlaşıyoruz ve bu yılın başlarında birlikte harika, rahatlatıcı bir tatil geçirdik." diyen Jane Seymour’ın parmağındaki yüzük heyecan yarattı.

Basına poz verirken parmağında görkemli bir pırlanta yüzük göze çarpan Jane Seymour’ın nişanlandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu ya da sevgilisi bu konuda açıklama yapmasa da ilişkilerinin geçen yıllar içinde giderek ciddileştiği ve ikilinin zaten evli gibi hissettiği ve yaşadığı biliniyor.

Yıldız isim yüzüğü bu yılın başlarında takmaya başladı ancak henüz bununla ilgili bir yorum yapmadı. Bu mücevherde sarı altın bir çerçeve içinde yan yana iki pırlanta taş bulunuyor.

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Jane Seymour, birkaç kez evlendikten sonra, hayatının ilerleyen dönemlerinde yaşadığı bu ilişkinin kendisini şaşırttığını söylemiş ve “Birbirine bağlı, sağlıklı, sevgi dolu bir ilişki içindeyim ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle hayatımın bu döneminde bu kadar mutlu olduğum için çok şanslıyım” demişti.

Güzel yıldıza göre sevgilisi John Zambetti ile ikisi de 70’li yaşlarındayken tanışmaları kaderin işi ve bu ilişkinin zamanlaması da son derece doğru…

Jane Seymour ve John Zambetti’nin oğulları birbirleriyle arkadaşlar ve çifte kumrular da zaten onları tanıştıran evlatları sayesinde bir araya geldiler…

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Çocuklarının ayarladığı ilk randevularında 4 Ağustos 2023'te bir konsere giden ünlü çift her ayın 4'ünde ilk randevularını kutladıklarını söylüyor.

Jane Seymour geçen sene verdiği bir röportajda oldukça romantik bir ilişki yaşadıklarını söylemiş ve “Anne babamın kuşağında ve bence bugün de birçok insan, belli bir yaşa geldiklerinde ‘Aşk artık hayatımızın bir parçası değil ve gerekli de değil’ diyorlar. Bence bu yaşın olgunluğuyla insan kendini de karşısındakini de daha iyi anlıyor. Bizim mutluluğumuz da böyle bir mutluluk” demişti.

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Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) ve James Keach (1993–2015) olmak üzere dört kez evlenip boşanan Jane Seymour daha önceleri yasal sorunlarla karşılaşmak istemediği için tekrar evlenmeyeceğini söylemişti.