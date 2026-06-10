×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Jane Seymour#John Zambetti#Ünlü Çiftler
‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:19

Sinema ve televizyon dünyasının en güzel yüzlerinden birine sahip olan ünlü oyuncu bir yandan da ilerleyen yıllara meydan okuyan gençlik enerjisi ve gençleri bile kıskandıran fitliğiyle gündemden düşmüyor.

Haberin Devamı

Birçok yaşıtı çoktan emekli olup bir köşeye çekilmişken 75 yaşındaki Jane Seymour, hem hâlâ çok aktif hem de yaşadığı doludizgin aşkla herkesi kıskandırıyor…

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Ünlü yıldız üç yıldır birlikte olduğu hem müzisyen hem de hekim olan sevgilisi John Zambetti ile nişanlandığı dedikodularına yol açtı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ünlü çift geçtiğimiz gün Race To Erase MS Galası'nın 33’üncü yılı için verilen özel bir davete katıldılar.

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Jane Seymour buradaki kırmızı halıda hem sevgilisi John Zambetti ile sarmaş dolaş halde öpüştüğü pozlar verdi hem de zarif siyah elbisesi ve omzuna aldığı şallı savurarak verdiği tek başına pozlarla gündeme damga vurdu.

Haberin Devamı

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Burada gazetecilerin uzattığı mikrofona "Çok aşığım, çılgınlar gibi aşığım ve her şeyden çok heyecanlıyım. John ile çok iyi anlaşıyoruz ve bu yılın başlarında birlikte harika, rahatlatıcı bir tatil geçirdik." diyen Jane Seymour’ın parmağındaki yüzük heyecan yarattı.

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Basına poz verirken parmağında görkemli bir pırlanta yüzük göze çarpan Jane Seymour’ın nişanlandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu ya da sevgilisi bu konuda açıklama yapmasa da ilişkilerinin geçen yıllar içinde giderek ciddileştiği ve ikilinin zaten evli gibi hissettiği ve yaşadığı biliniyor.

Yıldız isim yüzüğü bu yılın başlarında takmaya başladı ancak henüz bununla ilgili bir yorum yapmadı. Bu mücevherde sarı altın bir çerçeve içinde yan yana iki pırlanta taş bulunuyor.

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Haberin Devamı

Jane Seymour, birkaç kez evlendikten sonra, hayatının ilerleyen dönemlerinde yaşadığı bu ilişkinin kendisini şaşırttığını söylemiş ve “Birbirine bağlı, sağlıklı, sevgi dolu bir ilişki içindeyim ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle hayatımın bu döneminde bu kadar mutlu olduğum için çok şanslıyım” demişti.

Güzel yıldıza göre sevgilisi John Zambetti ile ikisi de 70’li yaşlarındayken tanışmaları kaderin işi ve bu ilişkinin zamanlaması da son derece doğru…

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Jane Seymour ve John Zambetti’nin oğulları birbirleriyle arkadaşlar ve çifte kumrular da zaten onları tanıştıran evlatları sayesinde bir araya geldiler…

Haberin Devamı

Çocuklarının ayarladığı ilk randevularında 4 Ağustos 2023'te bir konsere giden ünlü çift her ayın 4'ünde ilk randevularını kutladıklarını söylüyor.

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Jane Seymour geçen sene verdiği bir röportajda oldukça romantik bir ilişki yaşadıklarını söylemiş ve “Anne babamın kuşağında ve bence bugün de birçok insan, belli bir yaşa geldiklerinde ‘Aşk artık hayatımızın bir parçası değil ve gerekli de değil’ diyorlar. Bence bu yaşın olgunluğuyla insan kendini de karşısındakini de daha iyi anlıyor. Bizim mutluluğumuz da böyle bir mutluluk” demişti.

‘Ona çılgınlar gibi aşığım’ dedi… 4 evlilik eskiten ünlü oyuncu 75 yaşında nişanlandı

Haberin Devamı

Michael Attenborough (1971–1973), Geoffrey Planer (1977–1978), David Flynn (1981–1992) ve James Keach (1993–2015) olmak üzere dört kez evlenip boşanan Jane Seymour daha önceleri yasal sorunlarla karşılaşmak istemediği için tekrar evlenmeyeceğini söylemişti.

Gözden Kaçmasın75 yaşına bastı ama hala genç kız gibi… Ünlü oyuncu bir günde neler yediğini anlattı75 yaşına bastı ama hala genç kız gibi… Ünlü oyuncu bir günde neler yediğini anlattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jane Seymour#John Zambetti#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!