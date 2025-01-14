On yıllık evlilik bitti

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Birçok meslektaşı gibi o da elde ettiği ünü ismini taşıyan yatırımlar, giyim markaları için kullandı, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanına bir de iş kadınlığını ekleyip milyonlar kazandı.

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Özel hayatıyla da her zaman çok konuşulan Jessica Simpson ilk evliliği hüsranla bittikten sonra mutluluğu Amerikan futbol liginin başarılı sporcularından Eric Johnson’la yaptığı evlilikte bulmuştu.

2010’dan beri birlikte olan çift 2014’te evlendi ve 12, 11 ve 5 yaşında üç de çocukları oldu. Bir süredir haklarındaki ayrılık söylentileri dinmeyen çiftin yollarını ayırdığı haberi ise bizzat Jessica Simpson tarafından onaylandı.

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“BİZ ZATEN AYRI YAŞIYORDUK”

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan ünlü şarkıcı “Eric ve ben evliliğimizdeki acı verici bir durumu idare edebilmek için ayrı yaşıyorduk” dedi.

Açıklamasına “Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gösterilen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bunun üstesinden gelmeye çalışırken şu anda gizliliğe minnettarız” sözleriyle devam eden Simpson’ın ayrılık haberi hayranlarını üzdü.

AŞK POZLARI BİRER BİRER ORTADAN KAYBOLDU… EN SONUNDA YÜZÜK DE PARMAKTAN ÇIKTI

44 yaşındaki Simpson ve 45 yaşındaki eşi Eric Johnson hakkındaki boşanma söylentileri uzun zamandır gündemdeydi.

Hayranları Jessica Simpson’ın 2023'ten beri eşiyle fotoğraf paylaşmadığını fark etmiş ve evliliğin yolunda gitmediği çoktan anlamıştı. Simpson Ocak 2024’ten beri yani tam bir yıldır da ne zaman fotoğraflansa parmağında alyansı yoktu.

Ünlü şarkıcı kendi sosyal medya paylaşımlarında da yüzüğü olmadan pozlar vermeye çoktan başlamıştı.

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ÇOCUKLARININ OKULDAKİ İLK GÜNÜNDE BİLE BABALARI YANLARINDA DEĞİLDİ

Eric Johnson’ın eylül ayı başında Simpson tarafından Instagram'da yayınlanan ve çocuklarının okulun ilk günü için çekilen fotoğraflarda bile olmayışı soru işareti yaratmıştı.

Babaları bu özel günde üç çocuğunun yanında olmamış, Jessica Simpson da “Maxwell, Ace ve Birdie, üçünüz de annenizi gülümseme ve zarafetle ışıldatıyorsunuz!” diye başlık attığı gönderide artık ayrı yaşadığı kocasından hiç bahsetmemişti.

“HAK ETMEDİĞİM ŞEYLERE KATLANDIM”

Ünlü çiftin evliliğine vurulan son darbelerden biri de Jessica Simpson’ın müzik kariyerine geri dönüşünü müjdelediği sosyal medya paylaşımı olmuştu.

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Oldukça çarpıcı pozlar veren ünlü şarkıcı paylaşımını hayranlarına “Nashville'deki müzik odamda sihrimi tek başıma ortaya çıkarıyorum” diye seslenmiş ve “Bu geri dönüş kişiseldir, hak etmediğim her şeye katlandığım için kendimden bir özürdür” diyerek yoluna artık tek başına devam edeceğinin sinyalini vermişti.