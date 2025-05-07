On yıl sonra ilk bebekleri olmuştu... Evde bırakmaya kıyamadılar... Kızımız sette!

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İşte birlikte rol aldıkları bir yapımın kamera arkasında tanışan Michelle Keegan ve kocası Mark Wright gibi.





Tam 10 yıllık evlilikten sonra kızları Palma'yı kucaklarına alan ünlü çift, kendileri çalışırken bile onu evde bırakmaya kıyamıyorlar...

Ünlü çift bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi...

Michelle, rol aldığı Brassic adlı yapımın son sahnelerinin çekimi için sete gitti. O anlarda kızı Palma da babası Mark Wright'ın kucağında ne olduğunu tam olarak bilmese de annesine destek verdi.

Kızını kollarında taşıyan Mark Wright'ın o anları da objektiflere böyle yansıdı.

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10 YILLIK EVLİLİĞE İLK BEBEK

İngiliz oyuncu Michelle Keegan ve TV yıldızı Mark Wright 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, ilk bebeklerini de geçtiğimiz mart ayının ilk yarısında kucaklarına aldı. Şu anda bir buçuk aylık olan Palma adını verdikleri kızları dünyaya geldiğinden bu yana da ondan hiç ayrılmadılar.

Özellikle de ilk annelik sevincini yaşayan Michelle Keegan. Mark Wright da işlerinden arda kalan her fırsatta kızı Palma'nın yanına koştu.

Kısacası ünlü çift, 10 yıl sonra aralarına katılıp aileyi sevince boğan Palma, anne ve babasının kucağından düşmedi.

ANNE VE BABANIN İLK BAŞ BAŞA GECESİ

Fakat her ikisi de gösteri dünyasında kariyer yapan Michelle Keegan ile Mark Wright geçen ay minik Palma'yı ilk kez evde bırakıp baş başa gece gezmesine gittiler.

37 yaşındaki Michelle Keegan ile 38 yaşındaki Mark Wright o gece için gayet şık bir şekilde dışarı çıktılar, objektiflere poz verdiler. Hatta o davete dair sosyal medya paylaşımları bile yaptılar.

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Yüzleri güldü ama akılları da ilk kez evde bırakıp ayrı kaldıkları minik Palma'daydı sürekli olarak.

Bu arada daha kısa bir süre önce doğum yapan Michelle Keegan'ın eski formuna kavuşmuş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Birlikte çalıştıkları bir yapımın kamera arkasında tanışan ve birbirlerine aşık olan Michelle Keegan ile Mark Wright, bebeklerinin dünyaya gelişini geçen mart ayının son gününde yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

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Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

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KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen ay dünyaya geldi.

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KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.