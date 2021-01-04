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Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Ön izleme fragmanı yayınlanmıştı: Çukur bugün yok mu?

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Ön izleme fragmanı yayınlanmıştı: Çukur bugün yok mu?
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Ön izleme fragmanı yayınlanan Çukur dizisinin 4 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Çukur dizisinin 109. Bölümü 28 Aralık Pazartesi günü yayınlanmıştı. Peki, Çukur bugün yok mu? Çukur dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Show Tv yayın akışı…

Her sene yılbaşı ardından birçok dizi ekran macerasına ara veriyor. Dört sezondur devam eden Çukur dizisi de yılbaşı ardından ara veren dizilerden biri oldu. Yeni bölümlerine 1 hafta veren Çukur dizisi 110. Bölüm tarihini ön izleme fragmanıyla duyurdu. Dizinin 110. Bölümü 11 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

ÖN İZLEME FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur dizisinin 110. Bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Ön izleme fragmanına mezar sahnesi damga vurdu.
Yamaç'ın kazdığı mezara birini attığı gerilim dolu sahnede Kulkan'ın Cengiz'e, "Senin oğlun öldü!" sözleri üzerine hangi Erdenet'in sonunun geldiği büyük merak konusu oluyor.

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