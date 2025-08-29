Omuzlarında büyük bir yükle doğdu… Annesi ve babası ona kaderini söyleyemedi

Haberin Devamı

Dışarıdan bakınca çok lüks bir hayatın içine doğmuş, saraylarda büyümüş ve her türlü ayrıcalığa sahip gibi görünse de daha 12 yaşında bir çocuğun gelecekte üstleneceği kritik rolü bilerek büyümesi kolay olmasa gerek…

Zaten anne ve babası da bunu bildikleri için oğullarının ruh sağlığı bozulmasın diye korkuya kapıldı ve ona bu gerçekleri kabul ettirebilmek için deyim yerindeyse bin dereden su getirdi…

Bahsi geçen çocuk belki de tahmin ettiğiniz gibi İngiltere tahtının gelecekteki sahibi Prens George. Ve onun halini düşünüp şimdiden üzülen anne babası da William ve Kate’ten başkası değil…

KRAL OLACAK OĞULLARINI BÖYLE YETİŞTİRİYORLAR

Tanınmış kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, verdiği son röportajında Galler Prensi ve Prensesinin 12 yaşındaki oğullarına karşı kullandıkları ebeveynlik taktiklerini anlattı.

Robert Lacey, Prens William ve Kate Middleton’ın Prens George'a kral olma “kaderini” söylemeyi bilerek geciktirdiklerini söyledi.

Bunun altında da William ve Kate’in ilk göz ağrısı oğullarının çocukluğunu korumak istemesi yatıyordu. Ona olabildiğince normal ve mutlu bir çocukluk yaşatmaya çalıştılar ve bunu da büyük ölçüde başardılar.

Lacey, William'ın varisi olan büyük oğlu George'a hükümdar olacağını söylemeyi son ana kadar ertelediğini iddia etti.

KÜÇÜK PRENS KENDİ KADERİNİ KİM BİLİR NE ZAMAN ÖĞRENDİ...

Ünlü yazara göre bu tavır hem William ve Kate’in anne baba olarak ne kadar özenli davrandığını hem de William’ın kendisinin de kısa bir süre sonra takmak zorunda kalacağı taç hakkında ne hissettiğini gösteriyor.

Robert Lacey "William'ın George ile bu gibi konularda konuşurken 'görev' yerine 'kader' gibi kelimeler kullandığını tahmin ediyorum. 'Görev' bir kapana kısılmışlık hissi uyandırıyor, 'kader' ise onun daha kolay kabul edebileceği bir kavram” diyor.

43 yaşındaki William, babası Kral III. Charles'ın 6 Mayıs 2023'te taç giymesinin ardından tahta çıkacak isim. İngiltere kraliyetinde hükümdarın en büyük çocuğu ondan sonra yerine geçiyor.

Bu durumda Prens George’un da babası William’dan sonra kral olacağı doğduğu günden beri belli. Kral Charles’ın tahta ileri bir yaşta çıkması, yetmezmiş gibi bir de kansere yakalanması bu süreci hızlandırmış oldu.

CHARLES'IN HASTALIĞI HER ŞEYİ ALTÜST ETTİ

William beklediğinden çok daha önce tahta oturmak zorunda kalacak, aynı şekilde Prens George da bu kaderi yaşamak zorunda kalacak.

Hatta kraliyet kaynakları William'ın, çocuğunun bir sonraki varis olmadan önce okulu bitirmemesi durumunda, Galler Prensi unvanını George'a vermeyi erteleyebileceğini iddia ediyor.

Saraydan gelen iddialara göre William oğluna herhangi bir kraliyet unvanı vermeden önce onun özgürlüğüne odaklanmasını istiyor.

"William, geleceğin kralının babası olma rolünü, geleceğin kralı olma rolünü ciddiye aldığı kadar ciddiye alıyor. Bu çok önemli. En önemli önceliği, çocukların bundan korkmak yerine keyif almasını sağlamak."

William ve Kate’in 12 yaşında George, 10 yaşında Charlotte ve 7 yaşında Louis adında üç çocukları var.

ÜÇ ÇOCUKLARINI "NORMAL" ŞEKİLDE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Çift, sadece George’a değil prenses ve prens unvanı taşıyan diğer iki çocuklarına da mümkün olduğunca normal bir çocukluk yaşatmak için büyük bir uğraş veriyor.

William ve Kate çocuklarını kendilerinden önceki kraliyet ailesi üyelerinden daha modern bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Bunu da George'u soylu olmayan çocukların da devam ettiği karma bir gündüz okuluna göndererek başlattılar.

Prenses Charlotte ve Prens Louis de ağabeyleriyle birlikte bu okula kaydoldu.

Oğullarını onu bekleyen kaderden korumak için uzun süre uğraşan William ve Kate her şeye rağmen bu yıl onu devam ettiği okuldan alarak kraliyet üyelerinin devam ettiği, William ve Harry’nin de mezun olduğu ünlü okul Eton Kolejine yazdırmak durumunda kalacak…