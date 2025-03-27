Omuzlarına şimdiden kraliçeliğin ağırlığı çöktü… Neyse ki arkası sağlam: Sarayın en önemli üç kadını yanında

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Geçen yıl kansere yakalanan, tedavisinin ardından da yeniden görevlerinin başına geçen Galler Prensesi Kate Middleton’ı gelecekte başına takacağı kraliçelik tacının sorumluluğu şimdiden sarmış durumda. Kanseri yenmiş olsa da ilerleyen aylar ve yıllar Kate Middleton için yeni ve zorlu sınavlara gebe...

BEKLENEN TAHT VE TAÇ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

Kayınpederi Kral Charles’ın da kanser tedavisi görüyor olması William ve Kate için gelecekte üstlenecekleri hükümdarlık rollerini öne çekmiş gibi görünüyor.

Charles çok sevdiğini açıkça belli ettiği ve gözünün içine baktığı gelininin tüm sınavlardan başarıyla çıkacağından emin şekilde tacını ve tahtını oğluna ve Kate’e bırakmaya hazırlanıyor.

Aileye girdiğinden beri adeta bir Hollywood yıldızı gibi her geçen gün biraz daha parlayan Kate Middleton kraliçelik rolüne hazırlanıyor

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Hastalığını yendikten sonra açıkça önceliği sağlığına ve ailesine vereceğini söylemiş olsa da bu Kate Middleton için hiç de kolay olmayacak.

KAPALI KAPILAR ARDINDA ÇETİN BİR MÜCADELE VERİYOR

Kate Middleton dünyanın en ünlü, en çok fotoğrafı çekilen ve hakkında en çok konuşulan kadınlarından biri olarak biliniyor. Ancak prenses bir yandan da saray kapılarının ardında çok kişisel bir savaş veriyor.

Çok zorlu bir hastalık atlattıktan sonra yeniden görev başına dönen güzel prenses bir yandan da ailesine ve kendisine zaman ayırarak yaşamak istiyor ancak bu çok mümkün olmuyor

Bir yandan üç çocuklu bir anne olan prenses aile hayatını ve kraliyet görevlerini dengede tutmaya ve bu arada da sağlığının yeniden bozulmasına engel olmaya çalışıyor.

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Kraliyet uzmanları beklenen kraliçelik pozisyonu muhtemelen erken gelecek olan Kate Middleton’ın bu konuda en büyük desteği etrafındaki üç tecrübeli aile üyesinden gördüğünü söylüyor. Kate'e kraliçelik yolunda ilerlerken ailenin en üst düzey üç kadını arka planda destek veriyor... Bunlardan biri de elbette nefret edilen biriyken şimdilerde saygı duyulmaya başlanan kayınvalidesi Kraliçe Camilla var

AİLENİN EN AKILLI VE BECERİKLİ KADINLARINI ARKASINA ALDI

Zaten aileye girdikten sonra Kraliçe Elizabeth’i çok iyi izleyen ve onu örnek aldığı söylenen Kate’in imdadına ailenin geri kalan kadınları koşuyor.

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Bu kişiler ise William’ın amcası yani Charles’ın en küçük kardeşi olan Prens Edward’ın eşi Edinburgh Düşesi Sophie, Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne ve elbette Kraliçe Camilla’nın ta kendisi…

Prens Edward'ın eşi Edinburgh Düşesi Sophie Kate'le iyi arkadaş... Üstelik geçmişte iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyordu ve Kate'e bu konuda da destek veriyor

Edinburgh Düşesi Sophie, çok başarılı bir halkla ilişkiler uzmanıyken aileye gelin gelmişti. Kate’e iş yaşantısındaki tecrübelerini aktarabilir.

Prenses Anne hep geri planda kalmış bir aile üyesi olarak görülse de aslında uzun yıllardır Charles ile çok yakın çalışıyor ve kraliyetle ilgili her şeyi bilen, he işi çözen tam bir görev neferi. Ailenin sessiz ama güçlü figürü, Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne de yıllara dayanan devlet tecrübesini Kate'e aktarıyor

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KRALİÇE OLAN KAYINVALİDESİNİ DİKKATLİ İZLEMELİ…

Kraliçe Camilla da kraliyet dışı bir geçmişten geliyor ve herkese büyük bir saygı, haysiyet ve diplomasiyle davranması açısından harika bir örnek. Dolayısıyla Kate'in takip etmesi gereken bir başka iyi örnek.

Kocası prens William da elbette özellikle de son yıllarda kendini başarılı şekilde öne çıkarmasıyla karısı Kate’in en büyük destekçisi olacak.

Kate için yapılan yorumlardan biri de “Galler Prensesi olmanın, üç çocuğuna bakmanın, William'ın yanında olmanın, hâlâ kanser tedavisinden kurtulamamış olmanın ve yaşadığı ruhsal travmanın baskısı Kate'in üzerinde ağırlığını hissettiriyor. Ancak her şeye rağmen gülümsüyor, toplum içinde görüldüğünde kalabalıkları memnun ediyor ve gelecekteki monarşiye yeni bir güven veriyor gibi görünüyor.” şeklinde