Ömür Gedik'ten Dilek Taşı'na övgü

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İLK BÖLÜM YARIN AKŞAM EKRANDA



Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Dilek Taşı” yarın başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin basın gösterimi dün Okra İstanbul’da gerçekleşti. Gösterime basın mensuplarının yanı sıra Demirören Medya Pazarlama Grup Başkanı Esti Pekdemir, dizinin yapımcısı Efe İrvül, Kanal D Dramalar Direktörü Gökhan Yıldız ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de katıldı.

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Ömür Gedik ilk bölümü izledikten sonra şu yorumu yaptı: “Bin sitem etsem azdır kadere, bu dizinin ana karakterleri için söylenmiş bir cümle. Bunca acı ve yoksunluk, izleyenleri kalbinden vuruyor. Soluk soluğa izledim. Haksızlıklara ve ayrılıklara dair kafesteki kuş metaforunu çok sevdim. Duygusu ve oyunculukları ile yılın dizisi olacak.”

80’LERDEN DRAM YÜKLÜ BİR HİKÂYE

Başrolü Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, 80’li yıllarda geçen hikâyesiyle merak uyandıran “Dilek Taşı”nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Dizide ayrıca Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel ve Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.