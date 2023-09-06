Ömür Gedik'ten Dilek Taşı'na övgü

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İLK BÖLÜM YARIN AKŞAM EKRANDA
Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Dilek Taşı” yarın başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin basın gösterimi dün Okra İstanbul’da gerçekleşti. Gösterime basın mensuplarının yanı sıra Demirören Medya Pazarlama Grup Başkanı Esti Pekdemir, dizinin yapımcısı Efe İrvül, Kanal D Dramalar Direktörü Gökhan Yıldız ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de katıldı.
80’LERDEN DRAM YÜKLÜ BİR HİKÂYE
Başrolü Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, 80’li yıllarda geçen hikâyesiyle merak uyandıran “Dilek Taşı”nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.