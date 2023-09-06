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Ömür Gedik'ten Dilek Taşı'na övgü

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#Dilek Taşı#Ömür Gedik#Kanal D
Ömür Gedikten Dilek Taşına övgü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 07:32

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Dilek Taşı” için dün Okra İstanbul’da basın gösterimi yapıldı. Gösterime katılan Kelebek yazarı Ömür Gedik, ilk bölüm için “Soluk soluğa izledim” dedi.

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İLK BÖLÜM YARIN AKŞAM EKRANDA

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Dilek Taşı” yarın başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin basın gösterimi dün Okra İstanbul’da gerçekleşti. Gösterime basın mensuplarının yanı sıra Demirören Medya Pazarlama Grup Başkanı Esti Pekdemir, dizinin yapımcısı Efe İrvül, Kanal D Dramalar Direktörü Gökhan Yıldız ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de katıldı.

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Ömür Gedikten Dilek Taşına övgü


YILIN DİZİSİ OLACAK

Ömür Gedik ilk bölümü izledikten sonra şu yorumu yaptı: “Bin sitem etsem azdır kadere, bu dizinin ana karakterleri için söylenmiş bir cümle. Bunca acı ve yoksunluk, izleyenleri kalbinden vuruyor. Soluk soluğa izledim. Haksızlıklara ve ayrılıklara dair kafesteki kuş metaforunu çok sevdim. Duygusu ve oyunculukları ile yılın dizisi olacak.”

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Ömür Gedikten Dilek Taşına övgü

80’LERDEN DRAM YÜKLÜ BİR HİKÂYE

Başrolü Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, 80’li yıllarda geçen hikâyesiyle merak uyandıran “Dilek Taşı”nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Ömür Gedikten Dilek Taşına övgü


Dizide ayrıca Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel ve Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

Ömür Gedikten Dilek Taşına övgü

 

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#Dilek Taşı#Ömür Gedik#Kanal D

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