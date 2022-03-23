Ömür Arpacı Tufan karakteri ile Güldür Güldür kadrosunda! Ömür Arpacı kimdir?

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Ömür Arpacı 25 Ocak 1982 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Oyuncu, Trabzon'da liseler arası bir tiyatro yarışmasına katıldı fakat kadronun dolu olmasından dolayı kadroya alınmadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. Televizyon kariyerine Çiçek Taksi dizisinde küçük bir rol ile başlayan oyuncu, Fırtına ve Avrupa Yakası dizilerinde oynadığı Karadenizli karakterler ile ön plana çıktı. Yalan Dünya dizisinde "Reis" karakterini canlandırdı ve bu oynadığı karakter ile tanındı. Gülse Birsel ve Gani Müjde'nin yazdığı ve Haluk Bilginer ile de birlikte jürilik yaptıkları skeçlerden oluşan Komedi Türkiye adlı yarışma programında oyuncu olarak yer aldı.

Ayrıca, 2009 yılında Aykut Taşkın ve İlker Ayrık ile birlikte şarkıcı Doa'nın "Yallah" adlı klibinde oynadı.