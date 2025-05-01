Ömrünü mesleğine adadı… 70 yıldır ekranların yıldızı… Son sözleri herkesi üzdü: Ben artık bu ömrün sonuna geldim, mücadelem size emanet

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Bununla da kalmadı halkın gözünde en güvenilir ünlü haline geldi.

Yaşı yetenler onun yüzünü mutlaka ekranlarda en az bir defa görmüş, güçlü sesini mutlaka duymuştur…

Özellikle 80'lerde çocuk olanlar televizyon ekranlarında mutlaka onun sunduğu belgesellerden birine rastlamıştır

ONU İZLEMEYEN YOK... 7'DEN 70'E HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Üstelik sunduğu sayısız program ve doğa belgeselleri tek kanallı günlerden beri ülkemizde de ilgiyle izlenmeye hâlâ devam ediyor.

Sir David Attenborough, sunduğu son doğa belgeselinin ortasında yaptığı açıklamayla kendisini yıllardır izleyenleri üzdü.

Sir David Attenborough televizyon ekranlarının dünya çapındaki en ünlü yüzlerinden biri... Bunu da 70 yıllık başarılarla dolu bir kariyere borçlu

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98 yaşındaki asırlık çınar yayın sırasında “Artık bu ömrün sonuna geldim” diyerek ilerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını hatırlattı.

Sunduğu yeni okyanus belgeseli “Ocean: With David Attenborough” doğum günü olan 8 Mayıs’ta gösterime girecek olan Sir David Attenborough programın tanıtımında denizlere ve dünya ekosistemlerine verilen zararla ilgili korkularını paylaşıyordu.

YAPTIĞI İTİRAF HERKESİ ÜZDÜ: BEN BU ÖMRÜN SONUNA GELDİM

Bunu yaparken kendi hayatıyla ilgili de yürek parçalayıcı bir itirafta bulundu ve sonucu görmek için burada olamayacak olsa bile bir şeyleri değiştirmek için çok geç olmadığını dokunaklı bir şekilde anlattı.

İçinde kendisinin olmadığı bir geleceğe üzüntüyle bakan David Attenborough “Çocukken denizi ilk gördüğümde, insanlığın yararı için evcilleştirilmesi ve hakim olunması gereken uçsuz bucaksız bir vahşi doğa olarak düşünmüştüm” diye sözlerine başlayan ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti:

98 Yaşındaki David Attenborough son sözleriyle sevenlerini üzdü ve ömrünün sonunda olduğu için hayatını adadığı doğa koruyuculuğunu sonraki nesiller tarafından devam ettirilmesini istedi

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“Şimdi, hayatımın sonuna yaklaşırken, bunun tam tersinin doğru olduğunu biliyoruz. Bu gezegende yaklaşık yüz yıl yaşadıktan sonra, artık Dünya'daki en önemli yerin karada değil, denizde olduğunu anlıyorum. Artık umudumu kaybetmemek için kendimi zor tutacağım kadar sağlıksız durumdayım”

ONDAN SONRA DA MÜCADELE SÜRSÜN İSTİYOR

Yetmiş yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren vahşi yaşam uzmanı, yine de denizlerin “hayata geri dönme” şansı olduğunu belirterek “Denizi kurtarırsak, dünyamızı kurtarmış oluruz. Hayatım boyunca gezegenimizi filme aldıktan sonra, eminim ki hiçbir şey bundan daha önemli olamaz” dedi.

Usta sunucu 1985'te en yüksek kraliyet nişanını alarak "Sir" ilan edilmişti... Yanında eşi ve kızıyla poz veren David Attenborough hayat arkadaşını 1997'de kaybetti

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HASTALANAN SUNUCUNUN YERİNE GEÇMİŞTİ... ÖMRÜNÜ EKRANA ADADI

Yıllardır halkın en sevdiği ve güvendiği televizyoncu seçilen Sir David Attenborough 70 yılı aşkın bir süredir ekranlarda yer alıyor.

1952 yılında BBC'de çalışmaya başlayan televizyoncu ilk kez 1954 yılında ekranlara çıkmıştı.

Hastalanan bir sunucunun yerine geçip sonra bir daha ekranlardan hiç ayrılmayan David Attenborough kariyeri boyunca halk tarafından en çok sevilen ve güvenilen televizyon ünlüsü olmayı başardı

Bir tesadüf sonucu asıl sunucunun olay yerinde hastalanmasının ardından vahşi yaşam dizisi Zoo Quest'in başına getirilen Attenborough programı 1963’e kadar sundu.

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NİCE MESLEKTAŞINA İLHAM OLDU

1979'da başlayan ve belgesel dünyasında çığır açan “Life On Earth” dizisi onu gerçek bir yıldız yaptı.

O zamandan bu yana geçen on yıllar içinde Sir David, The Living Planet, Planet Earth ve Frozen Planet gibi televizyon ekranlarının en başarılı belgesellerinin yapımını üstlendi ve sunuculuğunu yaptı.

David Attenborough’nun çalışmaları düzinelerce başka TV sunucusuna ilham verdi ve hizmetlerinden dolayı en büyük kraliyet nişanına layık görülerek “Sir” ilan edildi…