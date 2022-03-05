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Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danış İbo Show konukları arasında!

#Ömer Danış#Ömer Danış Kimdir#Ömer Danış Şarkıları
Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli Ömer Danış İbo Show konukları arasında

Her hafta birbirinden ünlü konukları ile izleyicilerin beğenisini kazanan İbo Show'un bu hafta konukları arasında bir dönemlerin popüler ismi Ömer Danış yer alıyor. Özellikle 90'lı yıllarda 'Köyümün Yağmurları' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine oluşan Ömer Danış merak konusu oldu. Peki, Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Danış şarkıları...

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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ömer Danış, özlenen sesiyle bu hafta İbo Show konukları arasında olacak. Peki, Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Danış şarkıları ve merak edilenler...

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Ömer Danış, 10 Haziran 1968 yılında Elazığ'da doğdu. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı.

Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

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