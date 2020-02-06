Ömer Başdoğan (Nalet Bebe) kimdir?

Nalet Bebe lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, 7 Mart 1987 tarihinde dünyaya geldi. Instagram ve Youtube'da yayınladığı videolarla popüler oldu. Skeç tadında çektiği videolarla ün kazanan Ömer Başdoğan,13 Şubat 2019 tarihinde gösterime giren ''Hep Yek 3'' sinema filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı. Filmide Ali Sürmeli, Gökhan Yıkılkan, Yıldırım Memişoğlu, İnan Ulaş Torun ve Serdal Genç gibi isimlerle çalıştı. Ayrıca 2019 yılında vizyona giren Enes Batur Gerçek Kahraman filminde yer aldı. Başdoğan’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Furkan Başdoğan’la birlikte yazdığı “Şahane Hayaller” 7 Şubat 2020'de vizyona girecek.