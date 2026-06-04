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Olup bitene kendisi bile inanamaz hale gelmiÅŸti: Bir kadÄ±n karÅŸÄ±mda soyunsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rdÄ±m: SÄ±rf ünlüyüm diye beni yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ilan ettiler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ted Danson#Cheers#Man On Th Inside
Olup bitene kendisi bile inanamaz hale gelmiÅŸti: Bir kadÄ±n karÅŸÄ±mda soyunsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rdÄ±m: SÄ±rf Ã¼nlÃ¼yÃ¼m diye beni yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ilan ettiler
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 16:10

ÅžÃ¶hret, gerÃ§ekten de baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na baÅŸÄ±na Ã§ekici bir durum bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla... Belki de sÄ±radan biri olsa sokakta gÃ¶rseniz yÃ¼zÃ¼ne bile bakmayacaÄŸÄ±nÄ±z insanlar, ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bir anda ona yÃ¶nelen bakÄ±ÅŸlar da farklÄ±laÅŸÄ±r.

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Belki fiziksel olarak fazla da Ã§ekici olmayan birisi insanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ne Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, Ã§ok gÃ¼zel, Ã§ok albenili gelebilir... Hem de sÄ±rf Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu iÃ§in!

Olup bitene kendisi bile inanamaz hale gelmiÅŸti: Bir kadÄ±n karÅŸÄ±mda soyunsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rdÄ±m: SÄ±rf Ã¼nlÃ¼yÃ¼m diye beni yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ilan ettiler

Â BÄ°R ANDA Ã‡EKÄ°CÄ°LÄ°K SEMBOLÃœ Ä°LAN EDÄ°LDÄ°
AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir zamanlarÄ±n en gÃ¶zde dizilerinden Cheers'ta rol alan Ted Danson'a olan da bu.

Dizinin ve kariyerinin en parlak dÃ¶neminde herkesin kendisini nasÄ±l da Ã§ekici bulduÄŸunu anlattÄ± ve buna Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti Ted Dansonâ€¦

ArtÄ±k 78 yaÅŸÄ±na gelen oyuncu, Parent Trap filminin yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Ann Walter'Ä±n sunduÄŸu Where Everyboyd Knows Your Name adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

Orada da Walter'Ä±n kendisine yÃ¶nelttiÄŸi "Ne kadar da Ã§ekici olduÄŸunu fark ettiÄŸinde ne oldu?" sorusuna ilginÃ§ bir yanÄ±t verdi.

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Olup bitene kendisi bile inanamaz hale gelmiÅŸti: Bir kadÄ±n karÅŸÄ±mda soyunsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rdÄ±m: SÄ±rf Ã¼nlÃ¼yÃ¼m diye beni yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ilan ettiler

Danson bugÃ¼n 78 yaÅŸÄ±nda. Ama fiziksel olarak hala formda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â 

Gözden KaçmasÄ±nBizim zamanÄ±mÄ±zda bu iÅŸ bÃ¶yle yapÄ±lmazdÄ± OÄŸlu dizide soyundu, Ã¼nlÃ¼ oyuncu utanÃ§tan yerin dibine girdiBizim zamanÄ±mÄ±zda bu iÅŸ böyle yapÄ±lmazdÄ±! OÄŸlu dizide soyundu, ünlü oyuncu utançtan yerin dibine girdi!Haberi görüntüle

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Olup bitene kendisi bile inanamaz hale gelmiÅŸti: Bir kadÄ±n karÅŸÄ±mda soyunsa ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rdÄ±m: SÄ±rf Ã¼nlÃ¼yÃ¼m diye beni yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ilan ettiler

'AÄžZIMI KAPALI TUTMAYI Ã–ÄžRENDÄ°M'
Ted Danson "Ã‡ok geriye gitmeyeceÄŸim Ã§Ã¼nkÃ¼ bu gerekli deÄŸil. Ama karÅŸÄ±mda Ã§Ä±plak bir kadÄ±n gÃ¶rsem "Ne? Beni mi kast ediyorsun?" diyecek bir adamdÄ±m" diye konuÅŸtu.

Deneyimli oyuncu "GerÃ§ekten de Cheers dizisinin ikinci yÄ±lÄ±nda fark ettim. Sonra da bu konuda aÄŸzÄ±mÄ± kapalÄ± tutmam gerektiÄŸine karar verdim" dedi.

Ted Danson, sette olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda birileri kendisine bir Ã§ekicilik sembolÃ¼ olmasÄ± hakkÄ±nda bir ÅŸey sÃ¶ylediÄŸinde itiraz etmek istediÄŸini ama sonra susmaya karar verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Oyuncu "Bu konuda sorumluluÄŸu Ã¼stlendim ve aÄŸzÄ±mÄ± kapalÄ± tutmayÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye durumunu Ã¶zetledi.

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ÅžANSINI DENEMEK Ä°Ã‡Ä°N AYRILDI, DÄ°ZÄ° FÄ°NAL YAPTI
Ted Danson, 1982'den 1993'e kadar Cheers dizisinde Sam Malone karakterine hayat verdi. Bu performansÄ± ona iki kez Emmy Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±rdÄ±.

Sonra baÅŸka fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in diziden ayrÄ±ldÄ±. Onun bu kararÄ±ndan sonra da yapÄ±mcÄ±lar dizi iÃ§in final kararÄ± verdi.

Danson, geÃ§en yÄ±l verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Cheers dizisinden neden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Oyuncu "Daha iyiye doÄŸru geliÅŸiyordum. Bu yÃ¼zden de baÅŸka bir ÅŸeyler yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±mÄ± gÃ¶rmek istedim. EÄŸer o zaman ayrÄ±lmazsam bir daha diziden ayrÄ±lamayacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" dedi.

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ÅžÄ°MDÄ° DE Ã‡OK Ä°ZLENEN BÄ°R DÄ°ZÄ°DE OYNUYOR
Cheers dizisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Danson, Pontiac Moon, Er Ryan'Ä± Kurtarmak gibi sinema filmleriyle CSI: Crime Scene Ingestigation'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok yapÄ±mda rol aldÄ±.

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Ted Danson, son olarak Man on the Inside adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor.

Gözden KaçmasÄ±nKÄ±zÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼nde kendini zor tuttu... YÃ¼zÃ¼ gÃ¼lerken sessiz gÃ¶zyaÅŸlarÄ± yÃ¼reÄŸine aktÄ±KÄ±zÄ±nÄ±n en mutlu gününde kendini zor tuttu... Yüzü gülerken sessiz gözyaÅŸlarÄ± yüreÄŸine aktÄ±Haberi görüntüle
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#Ted Danson#Cheers#Man On Th Inside

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