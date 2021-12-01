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Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Ölümün Kıyısında filmi oyuncu kadrosu

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Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir İşte Ölümün Kıyısında filmi oyuncu kadrosu

Ölümün Kıyısında filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Bu akşam Ölümün Kıyısında filmi ekrana gelecek. Peki, Ölümün Kıyısında filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Ölümün Kıyısında filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Ölümün Kıyısında filminde Fotoğrafçı lan Shannon karakterine Jaime King, emekli bir polis olan Jack Harris’e Bruce Willis hayat veriyor.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ KONUSU

Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King), vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI

Ölümün Kıyısında filmi oyuncuları arasında Bruce Willis, Jaime King, Michael Sirow gibi ünlü isimler yer alıyor.

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