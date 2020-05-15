Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör filmi oyuncuları kimdir?

Ölümü Gör filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Ölümü Gör oyuncuları kimdir, konusu nedir? soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosunda Gökçe Özyol, Akasya Asıltürkmen, Taner Ergör gibi isimlerin yer aldığı Ölümü Gör filminin konusu…

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar, beyninde bir Timör olduğu ve 3 ay gibi kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı bu büyük şoku atlattık sonra kalan 3 aylık ömrünü refah içerisinde sürdürmek ister. Kalbini kırdığı dostlarında helallik alma telaşına düşer. Nasıl öleceğim dediği için iş yerinde istifa eder. Bankalardan krediler çeker ve yeni hayatını doya doya yaşamaya başlar. Tam da bu esnada hastalığının iyileştiğini öğrenen Yaşar, nasıl olsa öleceği düşüncesiyle yaptığı tüm işler ayağına dolanır ve keşke ölsem derken bulur kendini...

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ OYUNCULARI

Gökçe Özyol

Akasya Asıltürkmen

Taner Ergör

Ebru Karanfilci

Esin Civangil