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Ölümsüzlük Oyunu oyuncuları ve karakterler: Ölümsüzlük Oyunu konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Ölümsüzlük Oyunu oyuncuları ve karakterler: Ölümsüzlük Oyunu konusu nedir, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 14:22

Yönetmenliğini Tarsem Singh'in yaptığı 2015 yapımı aksiyon bilimkurgu filmi Ölümsüzlük oyunu ekranlara geliyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Ryan Reynolds, Ben Kingsley yer alıyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu konusu nedir, ne zaman çekildi? Ölümsüzlük Oyunu oyuncuları ve karakterler

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Yönetmen koltuğunda Tarsem Singh'in oturduğu Ölümsüzlük Oyunu filmi izleyicisiyle buluşuyor. Orjinal adı " Selfless" olan filmin oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark eder ve kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

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ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Reynolds:Mark Bitwell,Damian Hale
Ben Kingsley: Damian Hale
Matthew Goode:Professör Albright
Michelle Dockery:Claire Hale
Natalie Martinez:Madeline Bitwell
Victor Garber:Martin O'neil
Derek Luke:Anton

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