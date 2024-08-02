Ölümsüzlük Oyunu oyuncuları ve karakterler: Ölümsüzlük Oyunu konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Yönetmen koltuğunda Tarsem Singh'in oturduğu Ölümsüzlük Oyunu filmi izleyicisiyle buluşuyor. Orjinal adı " Selfless" olan filmin oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncuları...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark eder ve kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

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ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Reynolds:Mark Bitwell,Damian Hale

Ben Kingsley: Damian Hale

Matthew Goode:Professör Albright

Michelle Dockery:Claire Hale

Natalie Martinez:Madeline Bitwell

Victor Garber:Martin O'neil

Derek Luke:Anton