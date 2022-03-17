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Ölümsüz (Boss level) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Ölümsüz (Boss level) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler

Bilimkurgu dalında dikkat çeken filmlerden Ölümsüz (Boss level) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Mel Gibson'ın yer aldığı Ölümsüz filmi yöntemenliğini Joe Carnahan üstleniyor. Peki, Ölümsüz (Boss level) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında detaylar...

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Aksiyon sahneleriyle izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak olan Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Televizyonda yayınlanacak olan 2021 yapımı filmde başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Ölümsüz filmi hakkında merak edilenler...

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) OYUNCULARI

Yönetmenliğini Joe Carnahan'ın üstlendiği Ölümsüz filmi oyuncuları arasında Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh, Selina Lo, Ken Jeong yer alıyor.

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