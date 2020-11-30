Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu

Ölümlü Dünya bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmde Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesinin yaşadıkları konu ediliyor. Ölümlü Dünya filminde Serbest karakterine Feyyaz Yiğit, Gazanfer karakterine Ahmet Mümtaz Taylan, Zafer karakterine Doğu Demirkol hayat veriyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.