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Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu

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Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu
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Ölümlü Dünya filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Ölümlü Dünya oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür gibi isimler bulunuyor.

Ölümlü Dünya bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmde Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesinin yaşadıkları konu ediliyor. Ölümlü Dünya filminde Serbest karakterine Feyyaz Yiğit, Gazanfer karakterine Ahmet Mümtaz Taylan, Zafer karakterine Doğu Demirkol hayat veriyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU

‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

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