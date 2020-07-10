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Haber Giriş: 10.07.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu

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Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu
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Ölümlü Dünya filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ölümlü Dünya filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya’nın oyuncu kadrosunda da başarılı isimler yer alıyor. İşte Ölümlü Dünya oyuncuları ve konusu…

Ölümlü Dünya filmi bu akşam yeniden ekranlara gelecek. Ölümlü Dünya oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan gibi isimler yer alıyor. İşte yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı Ölümlü Dünya ile ilgili bilgiler…

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU

‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

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