Ölümlü Dünya oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Ölümlü Dünya filmi oyuncu kadrosu

Ölümlü Dünya filmi bu akşam yeniden ekranlara gelecek. Ölümlü Dünya oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan gibi isimler yer alıyor. İşte yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı Ölümlü Dünya ile ilgili bilgiler…

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU

‘Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.