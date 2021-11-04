Ölümcül Takip filmi konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları ve konusu

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Ölümcül Takip filmi bu akşam televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak. Asıl adı Blitz olan Ölümcül Takip filminin oyuncuları arasında Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen gibi isimler yer alıyor. Aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden biri olan Jason Statham, Tom Brant karakterini canlandırıyor.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU

Uzlaşması zor, başına buyruk dedektif Brant, polisleri hedef alan bir seri katili yakalamak üzere kendisinin tam da zıttı polis memuru Porter Nash ile iş birliği yapmak zorunda kalır. Brant, zaman ilerledikçe kendisinin de hedef olduğunu fark edecektir.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Ölümcül Takip filmi oyuncuları arasında Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, Mark Rylance yer alıyor.