×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ölümcül Oyun filmi oyuncuları ve konusu: Ölümcül Oyun hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:

#Ölümcül Oyun Filmi Konusu#Ölümcül Oyun Filmi Oyuncuları#Good People
Ölümcül Oyun filmi oyuncuları ve konusu: Ölümcül Oyun hikayesi nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 18:05

Öümcül Oyun (Good People) filmi televizyonda yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Henrik Ruben Genz'in yönettiği film, Marcus Sakey'in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlandı. Aksiyon, macere ve suç türündeki film 2013 yılında vizyona girdi. Peki Ölümcül Oyun hikayesi nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...

Haberin Devamı

Ölümcül Oyun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film sıradan hayatları kiracılarının ölü bulunmasıyla kabusa dönen bir çiftin öyküsüne odaklanıyor.

ÖLÜMCÜL OYUN KONUSU

Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde yüklü miktarda para bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar, adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikler.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ OYUNCULARI

James Franco,
Kate Hudson,
Tom Wilkinson
Omar Sy
Anna Friel
Sam Spruell
Michael Jibson

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ölümcül Oyun Filmi Konusu#Ölümcül Oyun Filmi Oyuncuları#Good People

BAKMADAN GEÇME!