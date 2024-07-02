Ölümcül Oyun filmi oyuncuları ve konusu: Ölümcül Oyun hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

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Ölümcül Oyun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film sıradan hayatları kiracılarının ölü bulunmasıyla kabusa dönen bir çiftin öyküsüne odaklanıyor.

ÖLÜMCÜL OYUN KONUSU

Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde yüklü miktarda para bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar, adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikler.

ÖLÜMCÜL OYUN FİLMİ OYUNCULARI

James Franco,

Kate Hudson,

Tom Wilkinson

Omar Sy

Anna Friel

Sam Spruell

Michael Jibson