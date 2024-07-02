Ölümcül Oyun filmi oyuncuları ve konusu: Ölümcül Oyun hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

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Ölümcül Oyun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film sıradan hayatları kiracılarının ölü bulunmasıyla kabusa dönen bir çiftin öyküsüne odaklanıyor.
ÖLÜMCÜL OYUN KONUSU
Tom ve Anna çifti, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanmıştır ve şimdilerde maddi anlamda zor günlerden geçmektedir. Ancak kiracılarının ölü bulunduğu o gün, şanslarının bu kez döndüğünü hissedeler. Kiracının apartman dairesinde yüklü miktarda para bulan çift, bu parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar, adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikler.
James Franco,
Kate Hudson,
Tom Wilkinson
Omar Sy
Anna Friel
Sam Spruell
Michael Jibson