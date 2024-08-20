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Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) ne zaman çekildi?

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#Ölümcül Çarpışma Konusu#Ölümcül Çarpışma Oyuncuları#Jackie Chan
Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 17:13

Jackie Chan’in başrolde yer aldığı Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) yeniden ekranlara geliyor. 2023 yılında vizyona giren film, özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevini konu ediniyor. ATV yayın akışı ile ekranlara gelecek film saat 20.00'de başlayacak. Peki Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Ölümcül Çarpışma konusu ve oyuncuları, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Scott Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jackie Chan ve John Cena gibi isimler yer alıyor. Yeniden ekranlara gelecek film Aksiyon, komedi ve macera türünde. İşte Ölümcül Çarpışma filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Chris Van Horne: John Cena
Luo Feng: Jackie Chan
Owen Paddock:Pilou Asbæk
Xiao Wei:Zhenwei Wang
Raider:Rachael Holoway
Non-Chinese Contractor:Max Huang
Max Huang: Amadeus Serafini
Henry Van Horne:Amadeus Serafini

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