Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) ne zaman çekildi?

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Ölümcül Çarpışma konusu ve oyuncuları, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Scott Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jackie Chan ve John Cena gibi isimler yer alıyor. Yeniden ekranlara gelecek film Aksiyon, komedi ve macera türünde. İşte Ölümcül Çarpışma filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Chris Van Horne: John Cena

Luo Feng: Jackie Chan

Owen Paddock:Pilou Asbæk

Xiao Wei:Zhenwei Wang

Raider:Rachael Holoway

Non-Chinese Contractor:Max Huang

Max Huang: Amadeus Serafini

Henry Van Horne:Amadeus Serafini