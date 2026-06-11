Ölüm hak, Eşref Tek!

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“UNUTAMAM SENİ”

“Siz hepiniz Eşref Tek” sloganıyla beyazcamda iz bırakan Eşref Rüya, iki sezonluk serüvenini adına yaraşır bir finalle tamamladı. Eşref, iki “Rüya”sına birden kavuşmanın bedelini canıyla ödedi.

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“Unutamam Seni” adlı eserle başlayan hikâye, yine aynı şarkıyla başladığı yerde son buldu. Eşref’in, ölmeden önce ardında bıraktığı video mesaj duygu seli yaşattı. Nisan’a ve kızına “Üzgünüm, yaşayamadıklarımız için” diye seslenen Eşref’in cümleleri hem Nisan ve Rüya’nın hem de izleyenlerin kalbine işledi. Veda sahnesinde yer alan Cemal Süreya’nın “Üstü Kalsın” şiirindeki “Ölüyorum tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum tanrım. Ama, ayrıca, aldığın şu hayat, fena değildir...” dizeleri yürekleri titretti.

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KADİR’LE ÇİĞDEM KAVUŞAMADI

Büyük vedada sadece Eşref ve Nisan’ın değil, Kadir’le Çiğdem’in geç başlayan hikâyesi de yarım kaldı. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Çiğdem intihar etti. Hayatında ilk kez aşkı tadan Kadir, Çido’nun ölümüyle hayata küstü. Günahlarının bedelini kendini Eşref’e siper ederek hayatıyla ödedi. Yaşanan acıların sorumlusu İhtiyar’ın cezasız kalmaması izleyenlerin içine su serpti. Eşref, son nefesini vermeden intikamını aldı.

YENİLİKÇİ BİR VİZYONA ÖNCÜLÜK ETTİ

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran Eşref Rüya, karakterleri, atmosferi ve duygusal dünyasıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

2 milyondan fazla YouTube abonesine ulaştı. Milyonlarca takipçiyle küresel bir hayran kitlesi edindi. 70’i aşkın ülkeye satıldı. Sayısız ödüle layık görüldü.

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Amazon Prime Video ile imza attığı “dijital windowing” iş birliğiyle de Türk televizyonculuğunda yenilikçi bir vizyona öncülük etti.