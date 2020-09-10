Ölü Ozanlar Derneği filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Ölü Ozanlar Derneği oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Ölü Ozanlar Derneği filmi en çok izlenen filmler arasına yer almaktadır. Bu film 1989 yapımlı bir filmdir. Ölü Ozanlar Derneği filmi ABD yapımlı olan aynı zamana ödül almış bir filmdir. Ölü Ozanlar Derneği filmi en iyi senaryo oscarı ve BAFTA en iyi film ödülüne layık görülmüştür. Ölü Ozanlar Derneği toplam 128 dakikalık bir filmdir. Filmin ili ise İngilizcedir. 2 Haziran 1989 yılında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren bu film 6 Nisan 1990 yılında ise ülkemizde gösterime girmiştir.

Ölü Ozanlar Derneği Filminin Konusu Nedir?

1959 yılında çok disiplinli bir erkek okulunda edebiyat öğretmenliği yapan Robin Williams Welton Academy'de öğretmenlik yapmaya başlar. Bay Kreating adlı öğretmen sürekli baskı altında yaşamış olan öğrencilere edebiyatın şirin dünyası ile tanıştırmak ister. Öğrencilerine sürekli olarak özgürlüğü ve hayatın anlamını öğretmeye çalışan Bay Kreating okulda kısa sürede çok sevilen bir öğretmen pozisyonuna gelir. Fakat Welton Academy için bu öğretme tarzı uygun değildir.

Okul idaresine Bay Kreating'in ders anlatma tarzı iletilir. Bundan dolayı öğretmenin ayağını kaydırmak isteyen okul müdürü Nolan, öğrencilerinin birinin intiharından Bay Kreating'i sorumlu tutacaktır. Öğrencinin intiharını Bay Kreating'in yüzünden olduğunu düşünen okul müdürü Bay Kreating'i okuldan ayırmaya zorladı. Fakat öğrencileri yeni öğretmeni olan Bay Kreating'i çok sevmiştir. Okul müdürünün bu tavrından hoşlanmayan öğrenciler müdürü utanca sürükler.

Ölü Ozanlar Derneği IMDb Puanı Kaçtır?

Ölü Ozanlar Derneği filminin uluslararası belirlenmiş olan IMDb puanı 8.1'dir.

Ölü Ozanlar Derneği Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

1) Robin Williams: John Keating

2) Ethan Hawke: Todd Anderson

3) Robert Sean Leonard: Neil Perry

4) Josh Charles: Know Overstreet

5) Gale Hansen: Charlie Dalton

6) Dylan Kussman: Richard Cameron

7) Allelon Ruggiero: Steven Meeks

8) James Waterston: Gerard Pitts

Ölü Ozanlar Derneği Yönetmeni Kimdir?

Ölü Ozanlar Derneği'nin yönetmeni Peter Weir'dir.

Ölü Ozanlar Derneği Yapımcısı Kimdir?

Ölü Ozanlar Derneği filminin 3 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Tony Thomas

- Paul Junger Witt

- Steven Haft

Ölü Ozanlar Derneği Senaristi Kimdir?

Ölü Ozanlar Derneği filminin senaristi Tom Schulman'dır.

Ölü Ozanlar Derneği Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Ölü Ozanlar Derneği'nin bütçesi 16 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 472 milyon dolardır.