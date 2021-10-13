Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Öldürme Arzusu oyuncu kadrosu

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Öldürme Arzusu filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Eli Roth’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve asıl adı Death Wish olan filmde Paul Kersey karakterine efsane isim Bruce Willis hayat veriyor.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI

Öldürme Arzusu filmi oyuncuları arasında Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris gibi isimler bulunuyor.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Paul için bu düzenli hayatı bir trajedi ile altüst olur. Evine düzenlenen saldırıda eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.