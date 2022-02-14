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Öldür Beni Sevgilim konusu ne, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve özeti

#Öldür Beni Sevgilim#Öldür Beni Sevgilim Konusu#Öldür Beni Sevgilim Oyuncuları
Öldür Beni Sevgilim konusu ne, nerede çekildi Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve özeti

Başrolleri ünlü isimler Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı Öldür Beni Sevgilim yeniden ekranlara geliyor. Birbirlerini öldürmeye çalışan bir çiftin hikayesinin anlatıldığı Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, konusu nedir? İşte Öldür Beni Sevgilim oyuncuları...

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Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği 2018 yapımı film Öldür Beni Sevgilim merak konusu oldu. filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet’i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı Öldür Beni Sevgilim'in başarılı oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarının yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi Fethiye'de tamamlandı.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

Okan ile Demet, beş yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. Beş yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda beş yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

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ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

Filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet’i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu ise Öldür Beni Sevgilim filminde yer alan önemli oyuncular arasında yer alıyor.

 

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