Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ve oyuncuları

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Romantik komedi tadındaki Öldür Beni Sevgilim filmi bu akşam yeniden Star TV ekranlarında saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak. 2019 yılında vizyona giren filmin genel hikayesi merak konusu oldu. Peki, Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne, nerede çekildi? İşte, Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları ve konusu.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim", birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları Piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor.

Okan ile Demet, beş yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. Beş yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda beş yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI

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2019 yapımı filmde; başrol oyuncuları Murat Boz, Seda Bakan'a Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarının yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi Fethiye'de tamamlandı.