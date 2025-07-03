Olay ihanetin sessiz kahramanı çok öfkeli: İnancım üzerine yemin ederim siz boşanana kadar kocanın elini bile tutmadım... Ben yuva yıkan kadın değilim!

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Ne de olsa her ikisi de bu aşkın bedelini eski eşlerinden ayrılarak ödedi... Önce gizli gizli buluştular... Çok uzun süre sabırla sustular. Haklarında çıkan bütün söylentilere sessiz kaldılar... Ama sonunda kendilerince doğru zamanı belirleyip el ele aşk gösterisi sergilediler.

Yine de sanmayın ki eski eşleri kendi yollarına gitti onlar da aşklarını sorunsuz bir şekilde yaşıyor. Hiç öyle bir durum söz konusu değil.

Kısaca özetlemek gerekirse karısını aldatıp rol arkadaşıyla birlikte olan ünlü oyuncunun başı fena halde dertte... Çünkü eski karısı ile yeni sevgilisi uzaktan da olsa birbirine girdi.

Epey süre sessizliğini bozmayan eski karısı konuştukça yeni sevgilisi öfkeden deliriyor.

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YILIN EN ÇOK KONUŞULAN AŞKI

Büyük olasılıkla tahmin ettiniz Hugh Jackman, eski karısı Deborra Lee Furness ve yeni sevgilisi Sutton Foster'dan söz ettiğimizi.

Artık konuyu takip edenlerin ezbere bildiği gibi Jackman, 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness'i, The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşıyla aldattı. İkili, yasak aşklarını uzun süre sakladıktan sonra el ele kamera karşısına geçip malumu ilan ettiler.

Deborra Lee Furness ise önce sessiz kaldı... Sonra da suskunluğunu sakin ama derin sözlerle bozdu. Uğradığı ihanetin kendisini nasıl yaraladığını anlattı.

Son gelen haberlere bakılırsa onun bu sözleri ve arkadaş çevresinde konuşulanlar yüzünden de Hugh Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness ile sevgilisi Sutton Foster arasında bir gerginlik yaşanıyor.

'YUVA YIKAN KADIN' VE 'PİSLİK HERİF'

Bunun nedeni de Lee Furness'in yakın çevresinde Hugh Jackman ve sevgilisi Sutton Foster'dan söz edilme biçimi. İddialara göre Foster, aynı zamanda hem kendi saygınlığını hem de Hugh Jackman'ın saygınlığını kurtarma peşinde şimdi.

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Çünkü dışarıdan bakıldığında Jackman "karısını aldatan vefasız eş", Sutton Foster da "hem kendisinin hem de sevgilisinin evliliğini yıkan kadın."

İşte söylentilere göre Sutton Foster bütün bunları ortadan kaldırmak için çaba harcıyor. Ama en çok sinirlendiği kişi de sevgilisinin eski karısı Deborra Lee Furness.

Jackman'ın eski karısı Deborra, uğradığı ihanetle ilgili konuşurken "Kalbim ve şefkatim ihanetin travmasını yaşayan herkesle birlikte. Bu çok derin bir yara" diye konuşmuştu.

SEVGİLİSİ ARTIK SAVAŞMAYA HAZIR

Jackman ve Foster'a yakın bir kaynak "Sutton, Deborra'nın sözleriyle ilgili bugüne kadar sessiz kaldı. Ama artık bundan bıktı ve savaşmaya hazır" diye konuştu.

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Görünüşe göre olaylar sadece basına yansıdığı kadarıyla sınırlı değil.

Kaynaklara bakılırsa Deborra Lee Furness'in çevresi, Jackman ve Sutton Foster hakkında hep kötü konuşuyor.

Hatta bu iddialara göre Furness'in arkadaşları Jackman'dan "Duygusuz" ya da "pislik bir herif" diye söz ediyor. Foster'dan da "yuva yıkan kadın'... Bütün bunların da Jackman'ın kulağına gitmesini sağlıyorlar.

Diğer yandan Sutton Foster bütün bu olup bitenlere kendisi hakkında "yuva yıkan kadın" diye konuşulmasına çok sinirleniyor. Bu kaynaklardan biri "Sutton çok öfkeli. Hugh ile Deborra'nın evliliği tam olarak bitene kadar Jackman ile romantik bir ilişki yaşamadıklarına dair yemin etmeye bile hazır" diye konuştu.

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SEVGİLİSİNİN ESKİ KARISIYLA YÜZLEŞMEYE HAZIR

Hatta yine iddialara bakılırsa Sutton Foster, bukonuda Deborra Lee Furness ile yüzleymeye nhazır. Daha da ötesinde yasak aşk diye tanımlanan ilişkisiyle ilgili röportaj bile verebilir.

Kaynaklara göre Sutton Foster, sevgilisinin yani Hughn Jackman'ın kötü bir adam olarak lanse edilmesine kızıyor.

Bütün bu söylentiler alt alta toplandığında karısını aldatarak hayranlarını da hayal kırıklığına uğratan Hugh Jackman'ın hayatı o kadar da sakin ilerlemiyor.

Karısına ihanet etmenin bedelini ağır bir biçimde ödüyor.