Olanlar Oldu oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor.. Olanlar Oldu nerede çekildi ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

Haberin Devamı

Olanlar Oldu sinemadan sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Ata Demirer'in başrollerinde yer aldığı Olanlar Oldu, oyuncuları ile merak konusu oldu. Tuvana Türkay ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı film, Egeli bir annenin oğlunun mürüvvetini görmek için girdiği mücadeleyi ekrana taşıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.

Haberin Devamı

OLANLAR OLDU OYUNCULARI

Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet