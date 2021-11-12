Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi oyuncuları ve konusu

Olanlar Oldu sinemadan sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. Ata Demirer'in başrollerinde yer aldığı Olanlar Oldu, oyuncuları ile merak konusu oldu. Tuvana Türkay ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı film, Egeli bir annenin oğlunun mürüvvetini görmek için girdiği mücadeleyi ekrana taşıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve detaylı bilgiler
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir Seferihisar‘ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.
Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.
Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet