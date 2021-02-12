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Televizyon
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

"Olağan Şüpheliler" afişi yayınlandı

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"Olağan Şüpheliler" afişi yayınlandı
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Çok yakında EXXEN’de yayınlanmaya başlayacak olan “Olağan Şüpheliler” dizisinin afişi yayınlandı!

Yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı, başrollerini ise; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu’nun paylaştığı, “Olağan Şüpheliler” ’de eşlerini öldüren 3 ev kadının hikayesi anlatılacak.

Olağan Şüpheliler afişi yayınlandı

 

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