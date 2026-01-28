Onu da okusun diye gurbete yolladılar... Yüreği evlat hasretiyle yanıyordu: Boyunu geçen oğluyla sonunda buluştu!

Haberin Devamı

Ama onlar bile her an sonsuz bir mutluluk içinde yaşamıyor elbette... Onların da üzüntüleri, yüreklerini yakan hasretleri oluyor.

Tıpkı yüzündeki gülümseme nadiren solan Ürdün Kraliçesi Rania gibi...

55 yaşındaki Rania, varlıklı bir ailede doğup o dönemde veliaht olan Abdullah ile 1993 yılında evlendi. Bu evlilikten de ikisi kız ikisi erkek dört tane evlat sahibi oldu çift.

Bunların en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin, 2023'ten bu yana Rajşa Alsahif ile evli. Çiftin İman adında bir kızı var.

Büyük kızı Prenses Salma da Jameel Thermiotis ile yuvasını kurdu, Amina adını verdikleri bir bebek sahibi oldu.

BÜYÜK ÇOCUKLAR KENDİ YUVALARINA UÇTU

Rania ile Abdullah büyük çocuklarını o moda deyimle "evlendirip yuvalarına yerleştirdiler." Şimdi geride hayata hazırladıkları iki tane çocukları kaldı.

25 yaşındaki ikinci kızları Salma ile dört çocuklarının en küçüğü olan 20 yaşındaki Prens Haşim...

Çiftin üç çocuğu da üniversite eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüler. Geride ise sadece küçük çocukları Prens Haşim kaldı.

İlk ve orta öğrenimlerini Ürdün'de tamamlayan dört kardeş de üniversite için ABD'ye gitti.

EVLAT HASRETİ BİR SÜRELİĞİNE DE OLSA DİNDİ

Rania ile Abdullah'ın küçük oğlu Haşim Georgetown Üniversitesi'nde yüksek öğrenim görüyor. Sırayla bütün çocukları için hasret çeken Rania da ABD'ye yaptığı bir gezi sırasında fırsatını buldu ve oğluyla görüştü.

Önce ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'in karısı Usha ile bir araya geldi Rania. Sonra da soluğu hemen küçük oğlunun yanında aldı.

Rania, ABD gezisini özetleyen bir dizi sosyal medya paylaşımı da yaptı. Bunların arasında Haşim ile çekilen bir fotoğrafı da yer aldı.

BÜTÜN ÇOCUKLAR ABD'DE ÜNİVERSİTEYE GİTTİ

Ürdün'ün eski kralı Hüseyin ile onun eşlerinden İngiliz asıllı Antoinette Gardener ya da evlendikten sonraki adıyla Muna El Hüseyin'in evliliğinden doğan Abdullah ile Filistinli bir ailenin kızı Rania'nın bütün çocukları üniversiteyi ABD'de okudu.

Ülkenin gelecekteki kralı Hüseyin, tıpkı kardeşi Haşim gibi Georgetown Üniversitesi'nde uluslararası tarih eğitimi gördü.

Prenses İman da ağabeyi ve şu anda küçük kardeşi gibi Georgetown Üniversitesi'nden mezun. Rania ile Abdullah'ın küçük kızı Salma ise Güney California Üniversitesi'nden mezun oldu.

Bu arada küçük bir not... Çiftin gelini Rajwa ile damadı Jameel de yüksek öğrenimlerini ABD'de tamamladı.

Gelecekte kocası tahta çıktığında kraliçe unvanı alacak olan Rajwa, Syracuse Üniversitesi'nde okudu.

Damat Jameel de Florida International Üniversity'den diplomasını aldı. Salma ile Jameel'in ABD'de tanıştığını da hatırlatalım.