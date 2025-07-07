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Okuma provasında buluştular

Güncelleme Tarihi:

#Feyyaz Yiğit#Haluk Bilginer#Bige Önal
Okuma provasında buluştular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 08:32

Son dönemin dikkat çeken projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer, bir sinema filminde başrolleri üstlendi.

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Kadrosunda Bige Önal ve Hatice Aslan’ın da yer aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Oyuncular ilk kez geçtiğimiz gün yapılan okuma provasında bir araya geldi. Prova, eğlenceli anlara sahne oldu.

Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

Okuma provasında buluştular

Yapımcılığını NuLook Production firmasıyla Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği film, 14 Kasım’da sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Yapım, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak.

 

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#Feyyaz Yiğit#Haluk Bilginer#Bige Önal

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