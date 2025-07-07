Okuma provasında buluştular

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Kadrosunda Bige Önal ve Hatice Aslan’ın da yer aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Oyuncular ilk kez geçtiğimiz gün yapılan okuma provasında bir araya geldi. Prova, eğlenceli anlara sahne oldu.

Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

Yapımcılığını NuLook Production firmasıyla Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği film, 14 Kasım’da sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Yapım, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak.