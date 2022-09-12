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MERVE TEKTAŞ

Alişan'ın kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş kızlarının fotoğrafını "Benim aşklarım... Tüm çocuklarımızın yeni okul dönemi sağlıklı ve mutlu olsun." notuyla paylaştı.





HALE CANEROĞLU

Ve evde çalışanların iple çektiği gün geldi. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun!

CANSU KURTÇU

"Veeee gelsin ilkokul hazırlık. Tüm evlatların sağlıklı, huzurlu, keyifli bir okul yılı olsun. Hadi bakalım bebeler okula, analar babalar işe"

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ZUHAL TOPAL

"Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Rabbim yavrularımızı korusun"

EDİP TEPELİ

"Neşe palamutum okula başlıyor..."

ŞAFAK ÖZBİR

"Duygularımı hiç bir kelime tarif edemez… Yolun,bahtın açık olsun güzeller güzeli Canom Seni çok seviyorum. Tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim..."

DEHA BİLİMLİER

"Okulun ilk günü. 2022/2023 döneminde okula gidecek olan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, tüm anne babalarımızada sabır ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak maddi manevi güç kuvvet vermesini rabbimden temenni ediyorum. Sizlerinde güzel dileklerinizi yorumlarda alalım tüm çocuklarımıza güzel enerjiler gitsin..."

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BUSE TERİM

"Çocuklar gibi şendik! Yeni okul hayatın hayırlı olsun boncuğumuz, tüm çocuklar için çok güzel bir eğitim yılı olsun."