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Okulun ilk günü...

Güncelleme Tarihi:

#Okul Fotoğrafları#Cansu Kurtçu#Zuhal Topal
Okulun ilk günü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 12:46

2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı. İşte objektife yansıyanlar...

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MERVE TEKTAŞ

Alişan'ın kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş kızlarının fotoğrafını "Benim aşklarım... Tüm çocuklarımızın yeni okul dönemi sağlıklı ve mutlu olsun." notuyla paylaştı. 

Okulun ilk günü...

HALE CANEROĞLU

Ve evde çalışanların iple çektiği gün geldi. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun!

Okulun ilk günü...

CANSU KURTÇU

"Veeee gelsin ilkokul hazırlık. Tüm evlatların sağlıklı, huzurlu, keyifli bir okul yılı olsun. Hadi bakalım bebeler okula, analar babalar işe"

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Okulun ilk günü...

ZUHAL TOPAL

"Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Rabbim yavrularımızı korusun"

Okulun ilk günü...

EDİP TEPELİ

"Neşe palamutum okula başlıyor..."

Okulun ilk günü...

ŞAFAK ÖZBİR

"Duygularımı hiç bir kelime tarif edemez… Yolun,bahtın açık olsun güzeller güzeli Canom Seni çok seviyorum. Tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim..."

Okulun ilk günü...

 DEHA BİLİMLİER

"Okulun ilk günü. 2022/2023 döneminde okula gidecek olan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, tüm anne babalarımızada sabır ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak maddi manevi güç kuvvet vermesini rabbimden temenni ediyorum. Sizlerinde güzel dileklerinizi yorumlarda alalım tüm çocuklarımıza güzel enerjiler gitsin..."

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Okulun ilk günü...

BUSE TERİM

"Çocuklar gibi şendik! Yeni okul hayatın hayırlı olsun boncuğumuz, tüm çocuklar için çok güzel bir eğitim yılı olsun."

Okulun ilk günü...

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#Okul Fotoğrafları#Cansu Kurtçu#Zuhal Topal

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