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Okullar 15 Mayıs'ta tatil olacak mı? Bakan Özer açıkladı

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#15 Mayıs#15 Mayıs Tatil Mi#15 Mayıs Okullar Tatil Mi
Okullar 15 Mayısta tatil olacak mı Bakan Özer açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 11:33

15 Mayıs tatil mi sorusu, seçimlere 1 haftadan az bir zaman kala netlik kazandı. Okullarda gerçekleşecek olan seçimler dolayısıyla sandıkların toparlanması ve sınıfların eğitime hazır hale getirilmesi bir süreye ihtiyaç duyulması, 15 Mayıs tatil mi sorusunu akıllara getirmişti. Bakan Özer, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 15 Mayıs tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin sonrası denk gelmesi dolayısıyla gündemde yer alıyordu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

15 Mayıs TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

 

 

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