Okullar 15 Mayıs'ta tatil olacak mı? Bakan Özer açıkladı

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15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin sonrası denk gelmesi dolayısıyla gündemde yer alıyordu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

15 Mayıs TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.