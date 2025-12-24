Lisede tanıdığı o güzel kıza vuruldu, gözü başkasını hiç görmedi… 50 yıl bir yastığa baş koydular

Haberin Devamı

Daha lise zamanı görüp vurulduğu eşiyle 50 yıldır evli olan usta yönetmen karısının 72. doğum gününü de her özel günde olduğu gibi yine aşk dolu, romantik bir paylaşımla kutladı.

Karısıyla çekilmiş mutlu bir pozunu paylaşan Ron Howard fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun Cheryl. Onunla birçok 23 Aralık'ı paylaşma şansına sahip oldum ve birçok harika anı biriktirdik. Ama bu sabah belki de en güzeliydi” yazdı.

Ron ve Cheryl Howard haziran ayında da 50. evlilik yıldönümlerini kutladı ve ünlü yönetmen bu en özel yıl dönümünü de birlikte geçirdikleri bu yarım asra dair harika anılarını paylaştı.

Haberin Devamı

50 yıl boyunca bir yastığı paylaştığı karısı ve evliliği için yaptığı duygu dolu paylaşımda "Sakin, huzur veren sulardan ve bazı zorlu akıntılardan geçerek nehirde ne büyük bir macera yaşadık. Başarımızın anahtarı... birbirimizi yeterince sevmek ve saygı duymak, böylece kürek çekmeye devam edebilmekti" diyen Ron Howard karısına da “Seni bana bahşettiği için tanrıya şükürler olsun Cheryl” diye seslenmişti.

Ron ve Cheryl Howard ilk olarak Burbank, Kaliforniya'daki John Burroughs Lisesi'nde tanıştılar. Okul arkadaşı olan ünlü aşıklar o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmadılar ve ömürlerinin yarısından çoğunu birlikte geçirdiler.

Ron Howard 2019’da verdiği bir röportajda karısı Cheryl için "Onunla tanıştım ve başka hiç kimse olmadı. İnanılmaz derecede destekleyiciydi ve her zaman da öyle oldu. Uyumluluğumuz her türlü deneyim boyunca devam etti” demişti.

Haberin Devamı

Bu uzun evliliğin ve bitmeyen aşkın sırrını “Bence asıl önemli olan, problem çözmeyi öğrenmek, iletişim kurmayı öğrenmek ve bir çift olarak bu tür şeyleri çözmede iyi olduğunuza güvenmeye başlamaktır” diyen Ron Howard iletişim konusunda da hayranlarına önemli bir ders vermişti.

“Bazen artık konuşmak istemediğinizi hissedersiniz. Sakın bunu yapmayın ve konuşun. Sorunlarınızı birlikte çözmeye başladıkça birbirinize güveniniz artacak diyen” Ron Howard ve eşi Cheryl birlikte dört çocuk büyüttüler ve şimdi de hayatlarının sonbaharını torun severek mutlu mesut geçiriyorlar.

Haberin Devamı

Daha ilk görüşte birbirlerine aşık olmuş olsalar da ünlü çiftin oyuncu kızları, Hollywood yıldızı Bryce Dallas Howard, verdiği bir röportajda babasının annesi Cheryl’e tam üç kez evlenme teklif ettiğini, annesinin teklifi iki kez geri çevirdiğini itiraf etmişti. Ünlü oyuncu, çok güçlü ve bağımsız bir kişiliği olan annesinin "çok sert ve kendine özgü bir kadın" olduğunun altını çizdi.

Ünlü oyuncu bunu “Annem de babamı seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Ancak babamın acelesine karşı çıktı. Okulunu bitirmek istedi, sonrasında yapmak istediği şeyler, kurduğu bazı hayaller vardı” diyerek anlatmıştı.

Haberin Devamı

Bu arada Ron Howard’ın eşi Cheryl bilim kurgu romanları yazan başarılı bir yazar.