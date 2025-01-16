Okan Bayülgen: Şirin'e 'eski eşim' demem

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Eski eşi Şirin Ediger’le evliliğinden İstanbul adında bir kızı olan ünlü şovmen, “Nasıl bir kız babası oldun?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Bir baba, her şeyden önce iyi bir finansördür. Sonra iyi bir güvencedir. Bir babanın bunu yapması lazım. ‘Çocuğumla iyi vakit geçiriyorum’ deyip eğitimine para ayıramayan babalar hoşuma gitmiyor. Bir babanın çalışması lazım, bu konuda çok basmakalıbım. Kızımız da bu şartlarda güzel büyüyor.”

Eski eşim demem



Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger’le görüşmeye devam ettiğini söyledi: “Kızım müthiş akıllı. Eşim, anneannesi ve dedesi sayesinde. Onlar da mükemmel insanlar. Yılbaşını beraber geçirdik.” Boşanmasına rağmen Ediger’den “eşim” diye söz eden Bayülgen, “Eski eşim demek istemiyorum. Kötü bir şey, ‘eskimiş’ gibi. Eskimeyen bir insandır” dedi.