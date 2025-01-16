×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Okan Bayülgen: Şirin'e 'eski eşim' demem

Güncelleme Tarihi:

#Okan Bayülgen#Şirin Ediger#İstanbul Bayülgen
Okan Bayülgen: Şirine eski eşim demem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:55

Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Eski eşi Şirin Ediger’le evliliğinden İstanbul adında bir kızı olan ünlü şovmen, “Nasıl bir kız babası oldun?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bir baba, her şeyden önce iyi bir finansördür. Sonra iyi bir güvencedir. Bir babanın bunu yapması lazım. ‘Çocuğumla iyi vakit geçiriyorum’ deyip eğitimine para ayıramayan babalar hoşuma gitmiyor. Bir babanın çalışması lazım, bu konuda çok basmakalıbım. Kızımız da bu şartlarda güzel büyüyor.”

Eski eşim demem

Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger’le görüşmeye devam ettiğini söyledi: “Kızım müthiş akıllı. Eşim, anneannesi ve dedesi sayesinde. Onlar da mükemmel insanlar. Yılbaşını beraber geçirdik.” Boşanmasına rağmen Ediger’den “eşim” diye söz eden Bayülgen, “Eski eşim demek istemiyorum. Kötü bir şey, ‘eskimiş’ gibi. Eskimeyen bir insandır” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Bayülgen#Şirin Ediger#İstanbul Bayülgen

BAKMADAN GEÇME!