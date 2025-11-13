×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

O iddialara cevap geldi: Para talep edilmedi

Güncelleme Tarihi:

#2025 Kâinat Güzellik Yarışması#Ceren Arslan#Adam Genato
O iddialara cevap geldi: Para talep edilmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 09:38

2025 Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’ın Filipinli vlogger Adam Genato’dan röportaj karşılığında ödeme talep ettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

Miss Universe Türkiye Organizasyonu, iddiaları yazılı bir açıklamayla yalanladı. Açıklamada, “Ceren Arslan yarışma sürecinde profesyonellik, dürüstlük ve saygı çerçevesinde hareket etmiştir. Ne kendisi ne de organizasyonumuz herhangi bir medya temsilcisinden, vlogger’dan veya içerik üreticisinden ödeme talep etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, yarışmadaki görünürlük dengesizliğine de dikkat çekilerek, “Bazı yarışmacıların daha fazla ön planda olması adalet ve temsil konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Ancak her delege eşit bir platformu hak etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

O iddialara cevap geldi: Para talep edilmedi

Miss Universe Türkiye Organizasyonu, doğrulanmamış iddiaların hem ülke hem de temsilcinin imajına zarar verdiğini belirterek, bu tür paylaşımların yayılmaması çağrısında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#2025 Kâinat Güzellik Yarışması#Ceren Arslan#Adam Genato

BAKMADAN GEÇME!