O iddialara cevap geldi: Para talep edilmedi

Miss Universe Türkiye Organizasyonu, iddiaları yazılı bir açıklamayla yalanladı. Açıklamada, “Ceren Arslan yarışma sürecinde profesyonellik, dürüstlük ve saygı çerçevesinde hareket etmiştir. Ne kendisi ne de organizasyonumuz herhangi bir medya temsilcisinden, vlogger’dan veya içerik üreticisinden ödeme talep etmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, yarışmadaki görünürlük dengesizliğine de dikkat çekilerek, “Bazı yarışmacıların daha fazla ön planda olması adalet ve temsil konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Ancak her delege eşit bir platformu hak etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Miss Universe Türkiye Organizasyonu, doğrulanmamış iddiaların hem ülke hem de temsilcinin imajına zarar verdiğini belirterek, bu tür paylaşımların yayılmaması çağrısında bulundu.