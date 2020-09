Oh My Venus dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Oh My Venus oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Oh my venus dizisi genel olarak genç dizisi olmakta ve bu nedenle gençler tarafından oldukça popüler bir dizi olmaktadır. Bizde sizler için bu muhteşem derece ilgi görmekte olan Oh my venus dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için ayrıntılı olarak derledik.

Oh My Venus Dizisinin Konusu Nedir?

Oh my venus dizisi güney kore ülkesine ait olan bir dizidir. Bu dizi, romantik ve komedi türüne aittir ve dizinin dili korecedir. Oh my venus dizisi çocukluk zamanlarından kalma bi takım psikolojik sorunlar yaşamasından dolayı çok zor zamanlar geçirmiş olan ama bunun yanı sıra mükemmel denilecek kadar derecede iyi bir kişisel antrenör Kim Young-Ho ile çok fazla kiloları yüzünden başı büyük dertte olan aynı zamanda ilk aşkını sürekli bir takıntı haline getirmiş olan Kang Joo-Eun arasında yaşanan romantik ve eğlenceli ilişkiyi anlatmaktadır.

Oh My Venus Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Oh my venus dizisi toplam olarak 1 sezon sürmüştür ve bu dizinin yaklaşık 16 bölümden oluşmaktadır. Oh my venus dizisinin yapım yılı 2015 olmakta ve dizinini yayın tarihi: 16 Kasım 2015 tarihi ile 5 Ocak 2016 tarihi arasında bulunmaktadır. Ayrıca oh my venus dizisinin yayın günleri ve yayın saati şu şekildedir. Pazartesi ve Salı günleri saat 21:45 olarak yayınlanmıştır.

Oh My Venus Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Oh my venus dizisinin başrol oyuncu kadrosu oldukça yetenekli ve genç oyunculardan oluşmaktadır. Bu oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir.

So Ji-Sub, Shin Min-A, Jung Gyu-Woon ve Yu In-Young başrol oyuncularıdır. Ayrıca oh my venus dizisinin diğer oyuncularından bazıları ise şu şekildedir: Ban Hyo-Jung, Kim Jung-Tae, Choi Il-Hwa, Sung Hoon ve Kim Jung-Suk kişilerinden oluşmaktadır.

Oh My Venus Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Oh my venus dizisinin yetenekli ve bilgili yönetmeni Kim Hyung-Suk’dır.

Oh My Venus Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Oh My Venus dizisinin yapımcısı Jung Hae Ryong ve Kim Sung Yoon'dur. Ayrıca Oh my venus dizisinin yapım şirketleri ise Mong-jak-so şirketi, ONDA Entertainment ve KBS Media şirketleridir.

Oh My Venus Dizisinin Senaristi Kimdir?

Oh My Venus dizisinin senaristliğini ise üslenen kişi ünlü senarist Kim Eun-Ji’dir.

Oh My Venus Dizisinin IMDB puanı kaçtır?

Oh my venus dizisinin türündeki dizilere göre imdb puanı orta derecenin üstünde kalmaktadır. Oh my venus dizisinin bu diziyi izleyen kişilerden aldığı oylamalar neticesinde dizi 10 puan üzerinden 7,8 puana ulaşmıştır.