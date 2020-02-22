ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat akşamı ekranlara geldi. Bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. Ekran başındakiler merakla o sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki,Oğuzlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir? İşte, o sorunun yanıtı...

SORU:

Oğuzlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?

A: Toprak

B: Altın

C: Ziyafet

D: Oyuncak

Doğru cevap: Ziyafet (C)

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