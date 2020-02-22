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Televizyon
Haber Giriş: 22.02.2020 - 23:29,Son Güncelleme:/

Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?

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Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde; Oğuzlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?sorusunun yanıtı

ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat akşamı ekranlara geldi. Bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. Ekran başındakiler merakla o sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki,Oğuzlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir? İşte, o sorunun yanıtı...

SORU:

Oğuzlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan toy hangi anlama gelir?

A: Toprak

B: Altın

C: Ziyafet

D: Oyuncak

Doğru cevap: Ziyafet (C)

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