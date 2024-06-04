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Oğullarına neden Rika ismini verdiler?

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#Müge Boz#Caner Erdeniz#Kosta Rika
Oğullarına neden Rika ismini verdiler
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 16:50

2019’da basketbolcu Caner Erdeniz’le evlenen ve aynı yıl kızı Vina’yı dünyaya getiren Müge Boz ikinci kez anne oldu.

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Boz, geçtiğimiz cumartesi günü bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrendi. 3 kilo 540 gram ağırlığında, 52 cm boyunda doğan bebeğe ‘Rika’ adı verildi.

Oğullarına neden Rika ismini verdiler

Caner Erdeniz, neden bu ismi seçtiklerini şöyle açıkladı: “Kosta Rika tatilimizden esinlendik. Kosta Rika’nın sonundaki ‘Rika’ hoşumuza gitti. Vina ile uyumlu bir isim olmasını istiyorduk zaten. Araştırınca, ‘Rika’nın zenginlik, bolluk, bereket anlamlarına geldiğini gördük. Aynı zamanda Osmanlıcada bir yazı biçimiymiş.” 

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#Müge Boz#Caner Erdeniz#Kosta Rika

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