Oğullarına neden Rika ismini verdiler?

Boz, geçtiğimiz cumartesi günü bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrendi. 3 kilo 540 gram ağırlığında, 52 cm boyunda doğan bebeğe ‘Rika’ adı verildi.Caner Erdeniz
, neden bu ismi seçtiklerini şöyle açıkladı: “Kosta Rika
tatilimizden esinlendik. Kosta Rika’nın sonundaki ‘Rika’ hoşumuza gitti. Vina ile uyumlu bir isim olmasını istiyorduk zaten. Araştırınca, ‘Rika’nın zenginlik, bolluk, bereket anlamlarına geldiğini gördük. Aynı zamanda Osmanlıcada bir yazı biçimiymiş.”